https://tr.sputniknews.com/20220721/rus-uzman-rusya-turkiye-iliskilerinde-cok-daha-kurumsallasmis-bir-jeopolitik-ittifakin-zamani-geldi-1058984511.html

Rus uzman: Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok daha kurumsallaşmış bir jeopolitik ittifakın zamanı geldi

Rus uzman: Rusya-Türkiye ilişkilerinde çok daha kurumsallaşmış bir jeopolitik ittifakın zamanı geldi

İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleşen üçlü zirvenin sonunda varılan anlaşmaları değerlendiren Rus uzman Kortunov, anlaşmaları çeşitli alanlarda uygulamaya... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T20:04+0300

2022-07-21T20:04+0300

2022-07-21T20:04+0300

görüş

iran

tahran

astana

astana süreci

andrey kortunov

rusya

türkiye

rusya uluslararası ilişkiler konseyi (riac)

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Tahran'daki üçlü zirvenin sonuçlarının yankıları sürerken Moskova'da uzmanlar, varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına, ayrıca Rusya-Türkiye işbirliği beklentilerine ilişkin öngörülerini paylaştığı toplantı düzenledi.Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RİAC) Genel Müdürü Andrey Kortunov, zirvedeki görüşmeler ile ilgili izlenimlerini şöyle paylaştı:Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’nden doğu bilimci Doçent Pavel Şlıkov ise Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında çok daha kurumsallaşmış bir jeopolitik ittifak oluşturma zamanının geldiğini kaydetti.“Rusya-Türkiye ilişkilerinde ses getiren atılım projelerinin zamanı geçti. Çok daha kurumsallaşmış bir jeopolitik ittifakın zamanı geldi. Astana formatının geliştiğini, ayrıca Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yeniden yorumlandığını görüyoruz. Ancak iki ülke arasında henüz geniş kapsamlı bir anlaşma yok. Böyle bir anlaşmanın mevcut Rus-Türk ilişkileri modeline uygun olmaması mümkün” diyen Şlıkov, şöyle devam etti:

iran

tahran

astana

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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iran, tahran, astana, astana süreci, andrey kortunov, rusya, türkiye, rusya uluslararası ilişkiler konseyi (riac)