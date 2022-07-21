https://tr.sputniknews.com/20220721/saglik-bakani-koca-boluda-zehirlenenlerin-sayisi-98e-ulasti-1058967378.html

Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T12:31+0300

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türkiye

fahrettin koca

bolu

zehirlenme

içme suyu

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220720/boluda-zehirlenme-vakalari-artiyor-7-cocuk-yogun-bakimda-32-kisi-hastanede-tedavi-goruyor-1058929869.html

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fahrettin koca, bolu, zehirlenme, içme suyu, sağlık bakanı