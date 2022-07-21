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https://tr.sputniknews.com/20220721/saglik-bakani-koca-boluda-zehirlenenlerin-sayisi-98e-ulasti-1058967378.html
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:31+0300
2022-07-21T12:48+0300
türkiye
fahrettin koca
bolu
zehirlenme
içme suyu
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220720/boluda-zehirlenme-vakalari-artiyor-7-cocuk-yogun-bakimda-32-kisi-hastanede-tedavi-goruyor-1058929869.html
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fahrettin koca, bolu, zehirlenme, içme suyu, sağlık bakanı

Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı

12:31 21.07.2022 (güncellendi: 12:48 21.07.2022)
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.
14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.
Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 7 çocuk yoğun bakımda, 32 kişi hastanede tedavi görüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
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Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor: 7 çocuk yoğun bakımda, 32 kişi hastanede tedavi görüyor
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