https://tr.sputniknews.com/20220721/saglik-bakani-koca-boluda-zehirlenenlerin-sayisi-98e-ulasti-1058967378.html
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:31+0300
2022-07-21T12:31+0300
2022-07-21T12:48+0300
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fahrettin koca
bolu
zehirlenme
içme suyu
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220720/boluda-zehirlenme-vakalari-artiyor-7-cocuk-yogun-bakimda-32-kisi-hastanede-tedavi-goruyor-1058929869.html
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fahrettin koca, bolu, zehirlenme, içme suyu, sağlık bakanı
Sağlık Bakanı Koca: Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 98'e ulaştı
12:31 21.07.2022 (güncellendi: 12:48 21.07.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.
14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Bakan Koca, "17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" dedi.