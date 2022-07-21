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https://tr.sputniknews.com/20220721/sakaryada-yolda-yuruyen-genc-kadini-taciz-edip-darp-eden-supheli-tutuklandi-1058965119.html
Sakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı
Sakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı
İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T12:02+0300
2022-07-21T12:02+0300
yaşam
sakarya
tutuklama
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18 Temmuz'da İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.Büfedekiler şiddet gören genç kadını kurtarmadıBunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda kimse müdahale etmedi.Ş.Ö, caddede, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.'O 30 saniyeyi, 30 yıl gibi yaşadım'Tatilde hayatının şokunu yaşayan genç kız, yaşadıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı. Evine dönmek üzereyken otomobille yanına yaklaşan kişinin sözlü tacizine uğradığını belirten Ş.Ö., "Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı" dedi.Kaçarak tekel bayisine sığındığını söyleyen Ş.Ö., "Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü. Telefonumu kırdı ve 'Beni bu telefonla mı çektin. Beni bu telefonla mı polise şikayet edecektin' dedi. Güvenlik kameralarında sadece 30 saniye gözüken dehşet anları tekel bayinin içinde de devam etti. Dakikalarca dehşeti yaşadım ve öleceğimi düşündüm o an. Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır. Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" şeklinde konuştu.
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sakarya, tutuklama

Sakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı

12:02 21.07.2022
© DHASakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı
Sakarya'da yolda yürüyen genç kadını taciz edip, darp eden şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© DHA
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İstanbul'dan tatil için gittiği Sakarya'da, yolda yürürken sözlü tacize uğrayan genç kız, sığındığı tekel bayisinde öldüresiye dövüldü. Saldırganın elinden güçlükle kurtulan genç kız yaşadıklarını anlatırken, "30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" dedi. Tacizde bulunduğu iddia edilen T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Temmuz'da İstanbul'da yaşayan Ş.Ö., ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö., eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan T.A tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden T.A.'ya sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak T.A.'nın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen T.A., otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

Büfedekiler şiddet gören genç kadını kurtarmadı

Bunun üzerine Ş.Ö., koşarak bir tekel bayisine sığındı. Peşinden gelen T.A., daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek T.A.'nın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö., depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. T.A. bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö. son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda kimse müdahale etmedi.
Ş.Ö, caddede, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen T.A, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan T.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'O 30 saniyeyi, 30 yıl gibi yaşadım'

Tatilde hayatının şokunu yaşayan genç kız, yaşadıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı. Evine dönmek üzereyken otomobille yanına yaklaşan kişinin sözlü tacizine uğradığını belirten Ş.Ö., "Tacize devam edince aracın fotoğrafını çektim. Telefonu elimden almaya çalıştı. Biraz ilerledi aracıyla, sonra geri geri gelerek beni ezmeye çalıştı" dedi.
Kaçarak tekel bayisine sığındığını söyleyen Ş.Ö., "Peşimden gelerek beni tekme tokat dövdü. Telefonumu kırdı ve 'Beni bu telefonla mı çektin. Beni bu telefonla mı polise şikayet edecektin' dedi. Güvenlik kameralarında sadece 30 saniye gözüken dehşet anları tekel bayinin içinde de devam etti. Dakikalarca dehşeti yaşadım ve öleceğimi düşündüm o an. Telefonuma odaklanıp tamamen parçalamaya çalıştığını fark edince koşarak caddeye çıktım. O sırada caddede bir kadın beni otomobiline alarak sakladı. Tekelden tekrar dışarı çıkan adam kendi aracından silah alarak beni aradı ve herkesi tehdit etti. Kuzenlerim geldi olay yerine, kuzenlerimin başına silah dayayıp tehdit etti. Otomobiline sığındığım kadın, beni karakola götürdü. Şikayetçi oldum ve yakalanarak tutuklandı. Umuyorum en ağır şekilde ceza alır. Ben, sizin kameradan izlediğiniz o 30 saniyeyi 30 yıl gibi yaşadım" şeklinde konuştu.
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