https://tr.sputniknews.com/20220721/sosyal-medya-fenomenlerinin-gelir-karnesi-duzenli-icerik-paylasanlar-aylik-30-bin-tl-kazanabiliyor-1058975734.html

Sosyal medya fenomenlerinin gelir karnesi: Düzenli içerik paylaşanlar aylık 30 bin TL kazanabiliyor

Sosyal medya fenomenlerinin gelir karnesi: Düzenli içerik paylaşanlar aylık 30 bin TL kazanabiliyor

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla hızla büyüyen sosyal medya platformları, birçok kişi için gelir kaynağına dönüşürken, markaların yüzde 68’i de fenomenlere... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T15:15+0300

2022-07-21T15:15+0300

2022-07-21T15:15+0300

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058975591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6abdfed4544fde72361a999d5d9819fe.jpg

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, pazarlama stratejilerinde influencer marketing’in payı artıyor. Influencer Marketing Hub’ın konuya dair yayımladığı veriler, 2021’de yaklaşık 14 milyar dolar olan influencer marketing pazarının 2022’de 16 milyar doları aşacağına işaret ediyor.Sosyal medyanın olanaklarını avantaja çevirerek satışlarını artırmak isteyen markaların yüzde 68’i 2022’deki pazarlama kampanyalarında influencer bütçelerini yükseltmeyi hedeflerken, son dönemde fenomenlerin içerik platformuna dönüşen bir internet sitesi influencerların merak edilen gelir karnesini ortaya koyuyor.Sosyal medya platformlarının yalnız iletişim değil, reklam ve tanıtım aracı olduğunu ifade eden Cemre.com Kurucusu Yaşar Can yaptıkları araştırmayı değerlendirerek şunları söyledi:Fenomenlerin kazançları Influencer adaylarına ilham olduSosyal medya kullanıcılarının içerik üreticisi olmalarında fenomenlerin kazançlarının teşvik edici bir rolü olduğunun altını çizen Yaşar Can, önde gelen sosyal medya platformlarındaki fenomenlerin gelirlerine dair şu bilgileri paylaştı:YouTuber’lar reklamlar sayesinde yaklaşık 100 bin lira kazanıyorYouTube’da kanal sahiplerinin reklamlar aracılığıyla gelir elde edebildiğini belirten Cemre.com Kurucusu Yaşar Can, “YouTube fenomenlerinin reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 55’i kanal sahiplerine kalıyor ve bu platformda her bin izlenme başına 2 ila 25 TL arasında ödeme gerçekleştiriliyor. Fenomenler bin takipçi ile 4 bin saat izlenmeye ulaştıkları takdirde para kazanmaya başlayabiliyor. Elbette kazanç sağlamak bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü kanal sahipleri video içinde yer verdikleri reklamlarla video başına 100 bin TL’ye varan gelir elde edebiliyorlar. Yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan kanallar ise aylık 15 ila 40 bin TL arasında kazanç elde ediyorlar” dedi.100 bin takipçili Instagram fenomenleri paylaşım başına bin tl alıyorInstagram’da fenomenlerinden istenen reklam sayısı artıkça, reklam bedelinin de aynı oranda yükseldiğine dikkat çeken Yaşar Can, “Instagram fenomenlerinin gelir elde etme yöntemleri, hesap sahiplerine göre farklılık gösterse de birçoğu başka sayfaların reklamlarını kendi hesapları üzerinde gerçekleştirerek, kendi ürünlerini satışa sunarak ya da iş birliği yaparak para kazanıyor. Ortalama 100 bin takipçi ile 10 ila 30 bin izlenmeye sahip Instagram fenomenleri, paylaşımları karşılığında yaklaşık bin TL ücret alıyor. 1 milyonun üzerinde takipçisi olanlar ise faturalı iş birliği yaptıkları için bu rakam 5 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.Sosyal medya platformları gelir havuzuna dönüştüBüyük bir canlı yayın ağı olan Twitch’te oyun ağırlıklı eğlence videolarıyla kazanç elde edildiğini aktaran Yaşar Can, “Twitch yayıncıları ödemelerini ancak 100 doları geçtikleri takdirde alabilirken, Twitch'in partner kanalları da yayıncıların ekstra gelir elde etmesine kapı aralıyor” diyerek sözlerine şu şekilde son verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220614/internet-fenomenlerine-vergi-istisnasi-icin-sartlar-belli-oldu-1057385431.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

youtube