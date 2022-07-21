https://tr.sputniknews.com/20220721/tahil-sevkiyati-anlasmasi-yarin-yapilacak-1058985595.html

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni Ukrayna, ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla yarın İstanbul'da... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T21:00+0300

2022-07-21T21:00+0300

2022-07-21T21:18+0300

tahıl

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

farhan haq

guterres

antonio guterres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1058985657_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c3db8254a0bdd9e3cde1c96a434d69c8.jpg

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı: BM yetkilisi: Tahıl sevkiyatı ile ilgili tüm konular çözüldüÖte yandan, Birleşmiş Milletler’den (BM) bir yetkili, tahıl sevkiyatı ile ilgili geriye kalan konuların çözüldüğünü ve yarın İstanbul’da tarafların anlaşma imzalayacağını belirtti.BM yetkilisi, Sputnik’e demecinde, “Görünüşe göre tahılla ilgili tüm konular çözüme kavuştu ve yarın gerçekten İstanbul'da bir anlaşma imzalanabilecek” diye konuştu.Tahıl meselesinin çözüme kavuşturulması için daha önce Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyeti İstanbul'da bir araya gelmişti. Görüşmelerin ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna tahılına ilişkin toplantıda İstanbul’da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı" açıklamasında bulunmuştu.BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Ukrayna ve Türkiye’nin Cuma günkü toplantısına katılabilirDiğer yandan BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında Genel Sekreter Antonio Guterres’in Rusya, Ukrayna ve Türkiye heyetlerinin yarın İstanbul’da tahıl meselesinin çözümü için gerçekleştireceği toplantıya katılabileceğini belirtti.Haq, BM Genel Sekreterinin yarınki toplantıya katılmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, “Bu mümkün, fakat şu an için bunun bir teyidi yok” yanıtını verdi.Haq ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul’u ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye’nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, "Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz" dedi.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tahıl, rusya, ukrayna, farhan haq, guterres, antonio guterres