https://tr.sputniknews.com/20220721/tahrandan-abdye-verilen-mesajlar-astana-formatinin-yeni-bir-kutbun-oncusu-oldugunu-gosteriyor-1058980992.html

‘Tahran’dan ABD’ye verilen mesajlar Astana formatının yeni bir kutbun öncüsü olduğunu gösteriyor’

‘Tahran’dan ABD’ye verilen mesajlar Astana formatının yeni bir kutbun öncüsü olduğunu gösteriyor’

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Tahran’daki Astana zirvesinde en net mesajlar ABD’ye iletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Amerika Fırat’ın doğusunu terk... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T17:17+0300

2022-07-21T17:17+0300

2022-07-21T17:17+0300

dünya

türkiye

rusya

iran

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ibrahim reisi

serbest bırakma

astana

tahran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058899108_0:54:1200:729_1920x0_80_0_0_255e855a2053a04b12121b8b4cf0eaf1.jpg

Türkiye-Rusya-İran arasında Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı" tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ülkelerin üst düzey heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamalarda ortak vurgu ABD’nin artık Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi yönünde oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuda çok net ifadeler kullandı:Aslında bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin çekilmesi gerektiğine dair ilk açıklaması değildi. Nisan 2021’de CBS televizyon kanalından Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’deki 900 ABD askerinin kalmasını mı yoksa gitmesini mi istiyorsunuz?” sorusu üzerine “Tabi ki benim burada tasarrufum olursa Suriye’den çıkmalarıdır, Irak’tan çıkmalarıdır; Afganistan’dan çıktıkları gibi çıkmalarıdır. Çünkü eğer dünyada biz barışa hizmet etmeyi istiyorsak barış için o bölgelerde kalmanın hiçbir anlamı yok. Bırakalım o bölge halkı, o bölgedeki yönetim kararını kendisi versin” yanıtını vermişti.Ancak Erdoğan’ın son açıklamasını, Ukrayna krizi olduğu bir dönemde Rusya ve İran’la buluşmasının ardından yapması ve net ifadelerle ABD’yi “terörü besleyen ülke” sıfatıyla tanımlaması açısından son derece önem taşıyor.Astana toplantısında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin de ABD’nin bölgedeki varlığını hedef aldı.Reisi ve Putin’in de hedefinde ABD vardıİran Cumhurbaşkanı Reisi, "Amerikalıların Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. Suriye'nin topraklarının her noktasının Suriye'nin meşru hükümetinin denetimine ve kontrolü altına girmesi gerekiyor" dedi.Rusya lideri Putin ise “Bazı ülkelerin desteğiyle Suriye’nin egemenliğini bozmaya ve gayri meşru yabancı askeri varlığı sağlama almaya yönelik çabalar var. Rusya tarafı olarak Fırat’ın doğusunun Suriye’nin meşru hükümetinin kontrolüne geçmesi yönündeki ilkesel duruşumuzu teyit ettik” açıklamasında bulundu.‘Astana süreci adım adım kararlılığını gösterecek’Gazeteci Yakup Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışını ve Astana toplantısı sonrası gelişecek süreci Sputnik’e değerlendirdi.Aslan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’nin direkt teröre destek verdiğini söylemesi birçok açıdan önemli” diyerek şunları belirtti:Irak’taki saldırı ne anlama geliyor?Astana toplantısının hemen ardından Irak’ta dikkat çeken bir olay meydana geldi. Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına 20 Temmuz’da gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybetti; 23 kişinin ise yaralandı. Bu olayın duyulmasının ardından saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi, ülkede Türkiye karşıtı gösteriler düzenlendi, diplomatik misyonlar basıldı.Irak merkezi hükümeti de Türkiye’yi suçlayan açıklamalarda bulundu.Türk Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.‘Irak’taki saldırı, Astana’ya provokasyon’Gazeteci Yakup Aslan da bu saldırıyı Astana’yı hedef alan bir provokasyon olarak nitelendiriyor:Aslan, “Astana zirvesi sonrası yeni provokasyonlara mahal vermeden Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonunu önümüzdeki 48 saat içinde başlamasını bekliyorum. Operasyonla birlikte olumlu bir seyir olacak ve olumlu yönde adımlar atılacak” diye de ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220720/disisleri-turkiye-sivilleri-hedef-alan-her-turlu-saldirinin-karsisindadir-1058945599.html

https://tr.sputniknews.com/20220721/cavusoglu-turkiye-sivilleri-hedef-alan-her-turlu-saldirinin-karsisindadir-1058961278.html

rusya

iran

astana

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, rusya, iran, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ibrahim reisi, serbest bırakma, astana, tahran