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Tarkan'dan yeni şarkı paylaşımı: 'Yap bi' güzellik'
Tarkan'dan yeni şarkı paylaşımı: 'Yap bi' güzellik'
Şubat ayında Geççek isimli şarkısını piyasaya sunan sanatçı Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı parçasının 22 Temmuz'da çıkacağını duyurdu. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T13:18+0300
2022-07-21T13:18+0300
yaşam
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şarkı
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Şubat ayında yayınladığı Geççek şarkısı ve şarkının sözleri ile uzun süre gündemde kalan Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor.Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Yap Bi Güzellik'in 22 Temmuz'da çıkacağını duyurdu.Tarkan, paylaşımında, "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı.Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile dinleyicileriyle buluşmuştu. Sözleriyle gündeme gelen şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220318/celikten-mayo-tepkisi-sonra-geccek-nasil-geccek-1054860898.html
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tarkan, geççek, şarkı, megastar, şarkıcı

Tarkan'dan yeni şarkı paylaşımı: 'Yap bi' güzellik'

13:18 21.07.2022
Tarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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Şubat ayında Geççek isimli şarkısını piyasaya sunan sanatçı Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı parçasının 22 Temmuz'da çıkacağını duyurdu.
Şubat ayında yayınladığı Geççek şarkısı ve şarkının sözleri ile uzun süre gündemde kalan Tarkan, 'Yap Bi Güzellik' adlı yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, 'Yap Bi Güzellik'in 22 Temmuz'da çıkacağını duyurdu.
Tarkan, paylaşımında, "Yine geri sayım başladı, yine beni heyecanlar sardı" ifadelerini kullandı.
Tarkan, geçtiğimiz şubat ayında uzun bir aradan sonra yeni şarkısı 'Geççek' ile dinleyicileriyle buluşmuştu. Sözleriyle gündeme gelen şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.
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