https://tr.sputniknews.com/20220721/tbmm-baskani-sentop-zaho-saldirisi-en-basta-turkiyeyi-rahatsiz-etmistir-1058983575.html

TBMM Başkanı Şentop: Zaho saldırısı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir

TBMM Başkanı Şentop: Zaho saldırısı en başta Türkiye'yi rahatsız etmiştir

TBMM Başkanı Şentop, Zaho'da yapılan saldırıya ilişkin "Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T19:24+0300

2022-07-21T19:24+0300

2022-07-21T19:40+0300

türkiye

mustafa şentop

duhok

zaho

saldırı

terörist

hdp

pkk

ypg

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesindeki saldırıyla ilgili soruyu cevaplandıran Şentop, saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Türkiye'nin terörle mücadelesini uzun zamandır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürdüğünü belirten Şentop, şöyle devam etti:Olayın terör saldırısı olduğuna yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine Şentop, "Böyle bir ihtimal çok yüksek bir ihtimal zaten. Türkiye'nin bölgede teröristlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması ihtimali yüksek bir eylem olarak gözüküyor" diye konuştu.'Meclis'in toplanması, usulü belli'TBMM Başkanı Şentop, saldırının ardından HDP'nin Meclis'e toplanma çağrısı yapmasına ilişkin soruya da "Meclis'in toplanması, usulü belli. Bu tür şeyler daha çok siyasi mesajlardır. Bugüne kadar teröristlerin, PKK/YPG terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu birçok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili Meclis'i toplantıya çağırmak bir yana herhangi olağan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi, bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu konuda, bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını yanlış ve samimiyetsiz buluyorum" yanıtını verdi.

türkiye

duhok

zaho

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mustafa şentop, duhok, zaho, saldırı, terörist, hdp, pkk, ypg