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https://tr.sputniknews.com/20220721/teslanin-geliri-ikinci-ceyrekte-yuzde-42-artti-1058957558.html
Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı
Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı
Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16.9 milyar dolara... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T03:16+0300
2022-07-21T03:19+0300
ekonomi
tesla
araba
araç
üretim
kar
artış
abd
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Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16.9 milyar dolara çıktı. Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde 11.9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.Şirketin gelirinin ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 10 azaldığı dikkati çekti. Tesla, ilk çeyrekte 18.8 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.Kar artış hızında yavaşlamaElektrikli otomobil üreticisinin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 2.6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in ikinci çeyreğinde 1.6 milyar dolar olmuştu.Şirketin kar artış hızının ise bu dönemde yavaşladığı görüldü. Tesla'nın net karı, ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldı. Şirketin karı bu yılın ilk çeyreğinde 3.7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.Tesla'nın 2021'in ikinci çeyreğinde 1.45 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2.27 dolara yükseldi.Şirket elindeki Bitcoin'in yüzde 75'ini sattıTesla, nisan-haziran döneminde küresel çapta 254 bin 695 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Şanghay'daki kapanmalar dahil olmak üzere belirli zorluklarla karşı karşıya kalınmasına rağmen ilerleme kaydedilmeye devam edildiği belirtildi.Açıklamada, şirketin sahip olduğu Bitcoin varlığının yüzde 75'inin ise satıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220615/abdde-oto-pilot-sistemli-arabalarda-en-cok-kazaya-tesla-araclar-karisti-1057470547.html
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tesla, araba, araç, üretim, kar, artış, abd

Tesla'nın geliri ikinci çeyrekte yüzde 42 arttı

03:16 21.07.2022 (güncellendi: 03:19 21.07.2022)
© REUTERS / Carlo AllegriTesla - logo
Tesla - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16.9 milyar dolara yükseldi.
Tesla, 2022'nin ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin geliri bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 16.9 milyar dolara çıktı. Tesla, geçen yılın ikinci çeyreğinde 11.9 milyar dolarlık gelir elde etmişti.
Şirketin gelirinin ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla ise yüzde 10 azaldığı dikkati çekti. Tesla, ilk çeyrekte 18.8 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

Kar artış hızında yavaşlama

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artarak 2.6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in ikinci çeyreğinde 1.6 milyar dolar olmuştu.
Şirketin kar artış hızının ise bu dönemde yavaşladığı görüldü. Tesla'nın net karı, ikinci çeyrekte yılın ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 30 azaldı. Şirketin karı bu yılın ilk çeyreğinde 3.7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
Tesla'nın 2021'in ikinci çeyreğinde 1.45 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2.27 dolara yükseldi.

Şirket elindeki Bitcoin'in yüzde 75'ini sattı

Tesla, nisan-haziran döneminde küresel çapta 254 bin 695 aracın ise teslimatını gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyreğin büyük bir bölümünde sınırlı üretim ve Şanghay'daki kapanmalar dahil olmak üzere belirli zorluklarla karşı karşıya kalınmasına rağmen ilerleme kaydedilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, şirketin sahip olduğu Bitcoin varlığının yüzde 75'inin ise satıldığı kaydedildi.
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