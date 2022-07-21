https://tr.sputniknews.com/20220721/tolga-cevikin-kisisel-bilgileri-video-yoluyla-ifsa-edildi-sorusturma-baslatildi-1058973982.html
Tolga Çevik'in kişisel bilgileri video yoluyla ifşa edildi, soruşturma başlatıldı
Tolga Çevik'in kişisel bilgileri video yoluyla ifşa edildi, soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada bir kullanıcı, oyuncu Tolga Çevik’in kimlik numarasını ele geçirdikten sonra videolu bir paylaşım yaptı. Kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T14:39+0300
2022-07-21T14:39+0300
2022-07-21T14:44+0300
yaşam
tolga çevik
ifşa
soruşturma
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Tolga Çevik, kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcıyı ihbar etti.Emir T. isimli bir kullanıcı, kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda vergi dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi. Videodan haberdar olan Çevik, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.‘Hedef gösterildim’Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Çevik, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü komedyen, videodaki bilgileri paylaşan şahsın kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20190410/tolga-cevik-oylari-katarlilar-saysin-suudiler-onaylasin-1038704909.html
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tolga çevik, ifşa, soruşturma
Tolga Çevik'in kişisel bilgileri video yoluyla ifşa edildi, soruşturma başlatıldı
14:39 21.07.2022 (güncellendi: 14:44 21.07.2022) Abone ol
Sosyal medyada bir kullanıcı, oyuncu Tolga Çevik’in kimlik numarasını ele geçirdikten sonra videolu bir paylaşım yaptı. Kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik mahkemeye başvurdu.
Tolga Çevik, kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcıyı ihbar etti.
Emir T. isimli bir kullanıcı, kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda vergi dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.
Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi. Videodan haberdar olan Çevik, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘Hedef gösterildim’
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Çevik, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü komedyen, videodaki bilgileri paylaşan şahsın kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü.