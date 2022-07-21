https://tr.sputniknews.com/20220721/tolga-cevikin-kisisel-bilgileri-video-yoluyla-ifsa-edildi-sorusturma-baslatildi-1058973982.html

Tolga Çevik'in kişisel bilgileri video yoluyla ifşa edildi, soruşturma başlatıldı

Tolga Çevik'in kişisel bilgileri video yoluyla ifşa edildi, soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada bir kullanıcı, oyuncu Tolga Çevik’in kimlik numarasını ele geçirdikten sonra videolu bir paylaşım yaptı. Kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T14:39+0300

2022-07-21T14:39+0300

2022-07-21T14:44+0300

yaşam

tolga çevik

ifşa

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103870/46/1038704683_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a4542be4ae6e78611e0655746f0de025.jpg

Tolga Çevik, kişisel bilgilerini ele geçirerek sosyal medya hesabında paylaşan kullanıcıyı ihbar etti.Emir T. isimli bir kullanıcı, kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen T.C. kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti. Videoda vergi dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in T.C. kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu.Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi. Videodan haberdar olan Çevik, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası videoya erişim engeli getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.‘Hedef gösterildim’Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Çevik, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ünlü komedyen, videodaki bilgileri paylaşan şahsın kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20190410/tolga-cevik-oylari-katarlilar-saysin-suudiler-onaylasin-1038704909.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tolga çevik, ifşa, soruşturma