https://tr.sputniknews.com/20220721/turkiyenin-ilk-nukleer-santralinde-son-reaktorun-temeli-atiliyor-1058964575.html
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T11:48+0300
2022-07-21T11:48+0300
2022-07-21T12:28+0300
türkiye
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor. Törende ilk olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev konuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220610/turkiye-60-yildir-nukleer-enerjiyi-tartisiyor-akkuyu-ile-beraber-bunun-gelismesini-konusuyoruz-1057256214.html
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türkiye, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
11:48 21.07.2022 (güncellendi: 12:28 21.07.2022) Abone ol
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4'üncü Reaktör Temel Atma Töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev de katıldı.
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atılıyor. Törende ilk olarak Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Aleksey Likhachev konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:
Akkuyu'da işler planladığımız şekilde ilerliyor.
Akkuyu bugünkü hali ile dünyanın en büyük şantiyelerinden biri. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si Akkuyu inşaatında hizmet veriyor. Türkiye'nin etrafında 7 metrelik set yapılabilirdi buradaki hafriyattan.
Akkuyu sadece elektrik üretiminde değil yeşil enerji konusunda da önemli noktada.
AB nükleer enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesini onayladı. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standardı ile kuruluyor.
Evvelsi gün Tahran'da zirve vardı. İki lider de bir aradaydı. Akkuyu da gündeme geldi. İki liderin de selamını iletiyorum.