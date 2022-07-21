Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı

Akkuyu'da işler planladığımız şekilde ilerliyor. Akkuyu'da işler planladığımız şekilde ilerliyor.

Akkuyu bugünkü hali ile dünyanın en büyük şantiyelerinden biri. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si Akkuyu inşaatında hizmet veriyor. Türkiye'nin etrafında 7 metrelik set yapılabilirdi buradaki hafriyattan. Akkuyu bugünkü hali ile dünyanın en büyük şantiyelerinden biri. Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden 2'si Akkuyu inşaatında hizmet veriyor. Türkiye'nin etrafında 7 metrelik set yapılabilirdi buradaki hafriyattan.

Akkuyu sadece elektrik üretiminde değil yeşil enerji konusunda da önemli noktada. Akkuyu sadece elektrik üretiminde değil yeşil enerji konusunda da önemli noktada.

AB nükleer enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesini onayladı. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standardı ile kuruluyor. AB nükleer enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesini onayladı. Nükleer güç santralleri en yüksek güvenlik standardı ile kuruluyor.