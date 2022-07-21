https://tr.sputniknews.com/20220721/yok-vakif-universitelerindeki-ogretim-elemanlarina-odenen-ucretlere-iliskin-incelemesini-tamamladi-1058986801.html

YÖK, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin incelemesini tamamladı

YÖK, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin incelemesini tamamladı

YÖK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şikayet üzerine 9 vakıf yükseköğretim kurumuna yönelik inceleme başlatılmış, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarında... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T21:57+0300

2022-07-21T21:57+0300

2022-07-21T21:57+0300

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 9 vakıf üniversitesinde yapılan inceleme sonucunda bazı vakıf yükseköğretim kurumlarında, kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediğinin ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığının anlaşıldığını açıkladı.YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8. maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır" hükmünün eklendiği hatırlatılan açıklamada, söz konusu hükmün, kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin YÖK Başkanlığına gelen şikayet dilekçelerinin hızla değerlendirmeye alındığı kaydedilen açıklamada, konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda; vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılması kararı alındığı bildirildi.İlgili kararın vakıf yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarihinde tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220414/yokten-9-vakif-universitesinde-inceleme-1055569399.html

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