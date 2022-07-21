https://tr.sputniknews.com/20220721/yuksek-talep-nedeniyle-yaz-sonuna-kadar-schengen-vizesi-randevusu-alinamiyor-1058977277.html
Yüksek talep nedeniyle yaz sonuna kadar Schengen vizesi randevusu alınamıyor
Yüksek talep nedeniyle yaz sonuna kadar Schengen vizesi randevusu alınamıyor
Schengen vizesine yüksek talep nedeniyle yaz sonuna kadar randevu alınamayacağı bildirildi. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T16:08+0300
2022-07-21T16:08+0300
2022-07-21T16:08+0300
türkiye
schengen
vize
avrupa
talep
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Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası yüksek talep nedeniyle Schengen vizesi başvurularının eylül ayına kadar karşılanamayacağı belirtiliyor.SchengenVisaInfo.com, henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağı tahmin ediliyor.Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre şu anda 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer yok. Sadece birkaç ülkenin ağustos ayı için müsait yerleri olabileceği belirtildi.Schengen vizesi, bir kişinin herhangi bir Schengen Bölgesi ülkesine turizm veya ticari amaçlarla 90 güne kadar girmesine izin veren kısa süreli bir vize.AB'ye turizm amaçlı seyahat etmeyi planlayanların turist vizesine başvurmaları gerekiyor. Turist vizesi, üçüncü ülke vatandaşlarının altı aylık bir süre içinde en fazla 90 gün boyunca Schengen Bölgesi'ne girmelerine izin veriyor.
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schengen, vize, avrupa, talep
Yüksek talep nedeniyle yaz sonuna kadar Schengen vizesi randevusu alınamıyor
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Schengen vizesine yüksek talep nedeniyle yaz sonuna kadar randevu alınamayacağı bildirildi.
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası yüksek talep nedeniyle Schengen vizesi başvurularının eylül ayına kadar karşılanamayacağı belirtiliyor.
SchengenVisaInfo.com, henüz vize başvurusu yapmamış kişilerin büyük olasılıkla eylül ortasına kadar randevu bulamayacağı tahmin ediliyor.
Seyahat endüstrisi yöneticilerine göre şu anda 26 Schengen Bölgesi ülkesinde temmuz ve ağustos için boş yer yok. Sadece birkaç ülkenin ağustos ayı için müsait yerleri olabileceği belirtildi.
Schengen vizesi, bir kişinin herhangi bir Schengen Bölgesi ülkesine turizm veya ticari amaçlarla 90 güne kadar girmesine izin veren kısa süreli bir vize.
AB'ye turizm amaçlı seyahat etmeyi planlayanların turist vizesine başvurmaları gerekiyor. Turist vizesi, üçüncü ülke vatandaşlarının altı aylık bir süre içinde en fazla 90 gün boyunca Schengen Bölgesi'ne girmelerine izin veriyor.