https://tr.sputniknews.com/20220722/112-acil-servis-ekiplerine-saldiri-camini-kirdigi-ambulansla-hastaneye-kaldirildi-1058990450.html

112 Acil Servis ekiplerine saldırı: Camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

112 Acil Servis ekiplerine saldırı: Camını kırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bursa'da, kalp krizi geçiren bir hastayı almaya giden 112 Sağlık ekibine hastanın oğlu olduğu belirlenen bir şahıs saldırdı. Ambulansın arka camını kırınca... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T00:16+0300

2022-07-22T00:16+0300

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türkiye

bursa

türkiye

orhangazi

112 acil servis

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kalp krizi geçiren kişiye müdahale için giden 112 Acil Servis ekiplerine saldıran hastanın oğlu gözaltına alındı.Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde, evinde kalp krizi geçiren 66 yaşındaki Ş.P. için yakınları 112 Acil Hattı'ndan destek istedi.Ambulans sevk edildiği sırada Ş.P'yi kendi imkanlarıyla hastaneye götürmeye çalışan hasta yakınları, bu sırada ambulansla yolda karşılaştı.Sağlık ekipleri müdahale için Ş.P'yi ambulansa aldığı sırada, hastanın oğlu 30 yaşındaki N.P. geç kalındığı iddiasıyla görevlilere saldırdı.N.P, saldırı esnasında ambulansın arka camını kırınca kolundan yaralandı.Ş.P. ve yaralanan N.P'yi de ambulansa alan ekipler, baba ve oğlunu Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kalbi duran Ş.P, yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürülerek, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Kolundan yaralanan N.P. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

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bursa, türkiye, orhangazi, 112 acil servis