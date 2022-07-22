https://tr.sputniknews.com/20220722/ab-tahil-koridoru-anlasmasinda-turkiyeyi-onemli-rolu-dolayisiyla-takdir-ediyoruz-1059021776.html

AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz

AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz

Avrupa Birliği, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T19:01+0300

2022-07-22T19:01+0300

2022-07-22T19:01+0300

türkiye

tahıl sevkiyatı

avrupa birliği

rusya

ukrayna

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.

türkiye

avrupa birliği

rusya

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tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, rusya, ukrayna