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AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
Avrupa Birliği, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:01+0300
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avrupa birliği
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.
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tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, rusya, ukrayna

AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz

19:01 22.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Avrupa Birliği, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.
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