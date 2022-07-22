https://tr.sputniknews.com/20220722/ab-tahil-koridoru-anlasmasinda-turkiyeyi-onemli-rolu-dolayisiyla-takdir-ediyoruz-1059021776.html
AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
Avrupa Birliği, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:01+0300
2022-07-22T19:01+0300
2022-07-22T19:01+0300
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tahıl sevkiyatı
avrupa birliği
rusya
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.
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tahıl sevkiyatı, avrupa birliği, rusya, ukrayna
AB: Tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'yi önemli rolü dolayısıyla takdir ediyoruz
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Avrupa Birliği, Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada AB'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, "Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz." denildi.