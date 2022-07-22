https://tr.sputniknews.com/20220722/adanada-orman-yangini-4-ucak-ve-6-helikopterle-mudahale-ediliyor-1059020232.html

Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor

Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T18:06+0300

2022-07-22T18:06+0300

2022-07-22T18:06+0300

yaşam

adana

orman yangını

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Adana Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

adana

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2022

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adana, orman yangını