https://tr.sputniknews.com/20220722/adanada-orman-yangini-4-ucak-ve-6-helikopterle-mudahale-ediliyor-1059020232.html
Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor
Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T18:06+0300
2022-07-22T18:06+0300
2022-07-22T18:06+0300
yaşam
adana
orman yangını
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Adana Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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adana, orman yangını
Adana'da orman yangını: 4 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Adana Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar ve sarp arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yayılması büyük ölçüde önlenen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.