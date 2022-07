AK Parti 'Anadolu turuna' çıkıyor

https://tr.sputniknews.com/20220722/ak-parti-anadolu-turuna-cikiyor-1058998448.html

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti, 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları kapsamında Anadolu turuna hazırlanıyor. Parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilatlardan ilçe ve köy bazlı çalışmalara ağırlık verecek şekilde Eylül ayı sonuna kadar sahada olmalarını istedi.AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından planlanan saha çalışmaları önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarından milletvekillerinin ve ihtiyaç olması hâlinde zaman zaman bakanların da katılacağı yaz programlarını hazırlamalarını istedi. İl başkanlıklarının yapacakları programlar dâhilinde, AK Parti ekipleri eylül sonuna kadar haftanın en az dört günü sahaya inerek ilçeleri ve köyleri dolaşacak. Özellikle AK Parti’den uzaklaşma eğiliminde olan seçmenler veya AK Parti’den kopmuş olmasına rağmen, henüz bir başka partiye yönelmemiş olan ‘Gri alandaki’ seçmenler yakın markaja alınacak.Rapor hazırlanacakEylül sonunda tamamlanacak bu programlarda elde edilen veriler rapor hâline getirilerek, parti yönetimine ve Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Eylül ayı sonunda tamamlanacak programın ardından bu kez güz dönemi çalışmaları başlatılacak. Bu çalışmalar ekim-kasım-aralık olmak üzere üç aylık bir süreyi kapsayacak. Milletvekilleri her ayın iki haftasında seçim bölgelerinde olmaya devam edecekler. Güz dönemindeki bu programlar Meclis çalışmalarını aksatmayacak şekilde hafta sonlarına denk gelecek şekilde planlanacak.'Vatandaşla polemik yok'Sahada yapılacak ziyaretler sırasında ‘Vatandaşla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi’, anlık çözüm gerektiren taleplerin bekletilmeden yerine getirilmesi ve AK Parti’nin 20 yıllık icraatının hatırlatılarak, bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla problemlerin yine AK Parti tarafından çözüleceğine vurgu yapılması istendi. AK Parti kurmayları yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verirken “Yıl sonuna kadar AK Parti görünür bir şekilde sahada olacak. Bütün ilçelere ziyaretler tamamlanacak. 2023 seçimlerinin yol haritası bu toplantılarla belirlenecek. Vatandaştan gelen talepler, sıkıntılar anlık çözüm gerektiriyorsa telefon trafiği ile bu meseleler çözülecek. Diğer talepler raporlanarak hükûmete ve partiye bildirilecek. Her şehrin kendine özgü sıkıntıları, talepleri belirlenecek. Bu ziyaretler ve programlar 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkların da başlatılması anlamına geliyor. AK Parti’den uzaklaşma eğiliminde olan seçmeni yeniden AK Parti’ye çekmenin yanı sıra, yaşanan sıkıntıların yine AK Parti tarafından çözüleceğine yönelik gerçekliği de vurgulayacağız. Her türlü eleştiriye açık olarak vatandaşı sonuna kadar dinleyeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

