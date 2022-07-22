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AK Partili Elitaş: Şu anda AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var
AK Partili Elitaş: Şu anda AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T22:55+0300
2022-07-22T22:55+0300
2022-07-22T22:56+0300
politika
mustafa elitaş
ak parti
ekonomi
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ekonomik kriz
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1'de katıldığı Gündem Özel programında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AK Parti'ye kızgın olduğunu ifade eden Elitaş, Adalet Partisi'nin de 1970'li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü söyledi.Elitaş, “Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?' diyenler var. Ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı, ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70'lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi'ni ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı. Fakat 1929 buhranından daha ileri bir ekonomik krizle karşı karşıya dünya. Bizim gibi ülkelere de etkisi daha büyük oluyor” dedi.Sözcü'nün aktardığına göre, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen 'vatandaşın sağduyulu bir şekilde sandığa gideceğini' söyleyen Elitaş, “Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı'nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz' diye üzüntülerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/istifa-eden-mhpli-baki-ersoya-bahceliden-davet-1058721831.html
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mustafa elitaş, ak parti, ekonomi, kriz, ekonomik kriz
AK Partili Elitaş: Şu anda AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var
22:55 22.07.2022 (güncellendi: 22:56 22.07.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, “Şu an AK Parti’ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?’ diyenler var” şeklinde konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1'de katıldığı Gündem Özel programında ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşların AK Parti'ye kızgın olduğunu ifade eden Elitaş, Adalet Partisi'nin de 1970'li yıllarda ortaya çıkan petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü söyledi.
Elitaş, “Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı ‘Niye böyle?' diyenler var. Ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı, ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70'lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi'ni ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı. Fakat 1929 buhranından daha ileri bir ekonomik krizle karşı karşıya dünya. Bizim gibi ülkelere de etkisi daha büyük oluyor” dedi.
Sözcü'nün aktardığına göre, tüm ekonomik sıkıntılara rağmen 'vatandaşın sağduyulu bir şekilde sandığa gideceğini' söyleyen Elitaş, “Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı'nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… ‘Ya niye böyle yapıyorsunuz' diye üzüntülerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.