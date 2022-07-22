https://tr.sputniknews.com/20220722/ak-partili-kulunk-atlantik-otesi-gucler-15-temmuz-gibi-bir-seyi-deneme-ihtimallerini-disa-vuruyor-1059018373.html

AK Partili Külünk: Atlantik ötesi güçler 15 Temmuz gibi bir şeyi deneme ihtimallerini dışa vuruyor

AK Partili Külünk: Atlantik ötesi güçler 15 Temmuz gibi bir şeyi deneme ihtimallerini dışa vuruyor

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, “Atlantik ötesi çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye’nin bir kutup başı, güç merkezi olarak varlığına tahammülsüzlüğünü ortaya... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T17:28+0300

2022-07-22T17:28+0300

2022-07-22T17:37+0300

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21.07.2022 Ankara Farkı AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu.

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, 'AK Parti’ye 10 maddelik uyarısı'nı ve '12 maddelik çözüm önerilerini' Radyo Sputnik’te yayınlanan “İsmet Özçelik’le Ankara Farkı” programında anlattı.‘Milletten ve devletten gereken cevabı alırlar’ABD’nin bir krize doğru yelken açtığını ve Batı’nın bir çöküş sürecine girdiğini, kendi içlerinde karşılaşabilecekleri kaosu topraklarının dışına atmak istediklerini vurgulayan Külünk, “ABD 2008’den öte bir krize doğru yelken açmış, AB ciddi anlamda bir kaosla karşı karşıya kalma ihtimalinin çok güçlü olduğu bir sürece girmiş. Ne hikmetse böyle bir ortamda ABD’nin belli stratejik dergilerinin Ankara’daki adamını kaybetmekte üzüldükleri isim, ‘Kışın Türkiye’de iç karışıklık olabilir’ cümlesi ile kaşımıza çıkıyor. Bu ne demektir? Kendi içinde erimeye yüz tutmuş Atlantik ötesi, kendi içerisinde karşılaşacağı kaosu kendi topraklarının dışına atmak isteyen güçler, Türkiye’de 15 Temmuz kalkışmasındaki gibi tekrar Türkiye’nin içerisinde bugüne kadar sakladıkları kenarda köşede, ellerinde avuçlarında ne varsa böyle bir şeyi deneme ihtimallerini dışa vuruyorlar. Bu tutacak mı? Tutmayacak. Bu onların dediği gibi olmayacak, Türkiye’de bunu başaramayacaklar. Ama Türkiye’yi kaybetmek istemeyen Batı, Atlantik ötesi Türkiye’nin bu anlamda çok kutuplu dünya düzeninde bir kutup başı, güç merkezi olarak varlığına tahammülsüzlüğünü ortaya koymak için ellerinde kalan unsurlara bir kamikaze dalışı daha yaptırabilirler mi? Bu mümkün. Ama milletten ve devletten gereken cevabı alır” ifadelerini kullandı.‘Ekonomik paradigmamız kökten yenilenmeli’'Neo-liberalizmin çöktüğünü ve bunun yansımalarının tüm dünyada görülmeye başlandığını' söyleyen Külünk, AK Parti’nin alt ve üst gelir grupları arasındaki mesafeyi kapatacak yeni politikaları hayata geçirmek mecburiyetinde olduğunu söyledi. Külünk, şunları kaydetti:‘Düşük faiz politikası son derece stratejik bir adım’Ekonomi konusunda son dönemde atılan adımları değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Külünk, “Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021’in Aralık ayında ortaya koyduğu düşük faiz ve üretmeye dayalı, ihracata dayalı modeli bu anlamdaki beklentiyi karşılama noktasında son derece stratejik bir adım. Faiz baskısı altında üretimi durdurmayı değil, düşük faiz ile üretimi güçlendirmeyi ancak bunu yaparken bizim bir diğer parametreyi de göz ardı etmememiz lazım. Dar gelirlileri, işçileri… Özellikle büyük şehirlerdeki emekli vatandaşlarımızı. Üretim maliyetlerini dengeleyerek bu dilimler arasındaki mesafeyi daraltacak bir paradigmayı merkeze koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Kamu bankaları inşaat sektörüne verilen kaynakları minimize etmeli’İnşaat sektöründeki kredi maliyetlerinin benzerinin tarım ve hayvancılıkta kullanılması gerektiğini vurgulayan Külünk, şunları söyledi:‘Kamu bankası sayısı arttırılmalı’Finansal sistemin üzerindeki yabancı bankaların etki katsayısının azaltılması gerektiğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Külünk, ‘Sektörel bankacılık’ döneminin başlaması gerektiğini söyledi. Külünk, şunları kaydetti:‘Köy şehirler üzerinde yaşamı esas alacak bir modellemeye gitmeliyiz’Tarım politikalarında köklü değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyen Külünk, “Tarım politikamızda köklü değişikliklere gitmek zorundayız. Bu topraklar 200 milyon nüfusu besleyecek kadar güçlü topraklar. Artık modernizmin dayattığı, Babil kulelerin esas olduğu şehir yaşamından dijital tarımın merkezde olduğu köy şehirler üzerinde bir yaşamı esas alacak bir modellemeye gitmek zorundayız. Çünkü dünya çok hızlı bir büyük değişim yaşıyor. Biz bu süreçten en az etkilenerek çıkma şansına sahip olan nadir ülkelerden birisiyiz, bunu iyi görmeliyiz. Şehirlerde bahçelerimizi ekmeliyiz, ekilmemiş hiçbir yer kalmamalı ve genç kardeşlerimize şunu ikna etmeliyiz; artık Babil kulelerinin esas olduğu, modern yaşamın merkezi olan şehirlerde değil, yaşamın toprakla bütünleşik, dijitalle anlamını bulan yeni bir hayatı merkeze koyacak ve bu anlamda tarımdan da para kazanıp, zenginleşebileceğini esas alacak yeni paradigmayı tarım politikalarının merkezine koymalıyız” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220715/eski-abd-ulusal-guvenlik-danismaninin-baska-ulkelerde-darbe-plani-itirafina-bmden-tepki-1058736830.html

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