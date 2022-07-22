https://tr.sputniknews.com/20220722/alman-hukumeti-rusyadan-dogalgaz-ithal-eden-uniper-sirketinin-kurtarma-planini-kabul-etti-1059012798.html

Alman hükümeti, Rusya'dan doğalgaz ithal eden Uniper şirketinin kurtarma planını kabul etti

Alman hükümeti, Rusya'dan doğalgaz ithal eden Uniper şirketinin kurtarma planını kabul etti

Almanya hükümetinin, ülkede en büyük Rus gazı ithalatçısı olan Uniper şirketini kurtarma planının bir parçası olarak, şirketin yüzde 30 hissesini alacağı... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T15:47+0300

2022-07-22T15:47+0300

2022-07-22T15:47+0300

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Şirketten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, doğalgaz fiyatlarındaki artış ve Rus teslimatlarındaki düşüşün ardından şirketin yüzde 30 hissesini almayı kapsayan kurtarma planını kabul ettiği belirtildi.Uniper, iki hafta önce kurtarma talebinde bulunmuştu.Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, nisanda enerjide Rusya'ya bağımlılıktan kurtulmaya yönelik yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasını hızlandırmak için yasa paketi açıklamıştı.Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimini artırmayı amaçlayan Paskalya Yasası'nı 7 Temmuz'da onaylamıştı.Söz konusu yasada, yenilenebilir enerji kullanımının kamu güvenliği yararına olduğuna vurgu yapılarak, güneş enerjisi, karasal rüzgar ve açık deniz rüzgar gücünden elektrik üretiminin artırılması için iddialı hedefler bulunuyor.Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da şu anda elektrik üretiminin yüzde 42’den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Alman hükümeti daha önce elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji payını 2030'a kadar yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyordu.Almanya, Ukrayna krizinden önce ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan alıyordu.​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220718/almanya-basbakani-scholz-gercek-olan-emperyalizmin-avrupaya-geri-dondugudur-1058822091.html

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rusya, almanya, uniper, doğalgaz, iflas, ukrayna