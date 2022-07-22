https://tr.sputniknews.com/20220722/anket-amerikalilarin-ucte-ikisi-olumsuzluk-hapini-reddediyor-1059001097.html
Anket: Amerikalıların üçte ikisi muhtemel bir ölümsüzlük hapını kullanmak istemiyor
Anket: Amerikalıların üçte ikisi muhtemel bir ölümsüzlük hapını kullanmak istemiyor
ABD'de yapılan bir anket çalışması, Amerikalıların üçte ikisinin üretilecek muhtemel bir ölümsüzlük hapını reddetmeyi tercih edeceğini ortaya koydu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T11:28+0300
2022-07-22T11:28+0300
2022-07-22T11:38+0300
yaşam
ölümsüzlük
abd
anket
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Journal of Aging Studies isimli dergide sonuçları yayınlanan anket kapsamında yaklaşık 900 Amerikalıya, kendilerini ölümsüz kılacak bir hapı kullanıp kullanmayacakları soruldu.Ankete katılan Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü bu soruya 'Evet' yanıtını verdi. Yüzde 42'nin yanıtı 'Hayır' iken, yüzde 25 ise 'Emin değilim' dedi. PsychNewsDaily'de ankete dair yayınlanan bir makalede, 'Hayır' yanıtı verenler arasında hem genç hem de yaşlıların bulunduğu belirtildi.Anket katılımcıları 18-29 yaş arası gençler, yaş ortalaması 72 olan orta yaşlılar ve yaş ortalaması 88 olan yaşlılar olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. Ortaya çıkan sonuçlar, 'Ölümsüzlük hapını kullanır mıydınız?' sorusuna tüm gruplardan da 'Hayır' yanıtının geldiğini gösterdi.Genç yetişkinlerin yüzde 34'ü ölümsüzlüğe 'Evet' derken, reddedenlerin oranı yüzde 40, kararsızların oranı yüzde 26 oldu.Orta yaşlı grupta ölümsüzlüğe 'Ever' diyenlerin oranı yüzde 32, reddedenlerin oranı yüzde 43, kararsızların oranı yüzde 25 olarak tespit edildi.En yaşlı grubun ise yüzde 24'ü ölümsüzlüğe 'Evet' derken, yüzde 59 'Hayır', yüzde 17 'Kararsızım' yanıtını verdi.Gruplar arasında ortaya çıkan en belirgin farklılık ise, 'Hangi yaşta ölümsüz kalmak isterdiniz?' sorusuna verilen yanıtlar oldu. Zira 88 yaş ortalamalı yaşlı grubundan katılımcılar, olduklarından daha genç bir yaşta ölümsüz olmak istediklerini belirtti. Buna göre, genç grup 23 yaşında, en yaşlı grup ise 42 yaşında ölümsüz olmak isteyeceklerini kaydetti.Araştırmacılara göre ayrıca, ölümsüz olmak isteyen erkek katılımcıların oranı ölümsüz olmak isteyen kadınlardan daha yüksek çıktı.
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ölümsüzlük, abd, anket
Anket: Amerikalıların üçte ikisi muhtemel bir ölümsüzlük hapını kullanmak istemiyor
11:28 22.07.2022 (güncellendi: 11:38 22.07.2022) Abone ol
ABD'de yapılan bir anket çalışması, Amerikalıların üçte ikisinin üretilecek muhtemel bir ölümsüzlük hapını reddetmeyi tercih edeceğini ortaya koydu.
Journal of Aging Studies isimli dergide sonuçları yayınlanan anket kapsamında yaklaşık 900 Amerikalıya, kendilerini ölümsüz kılacak bir hapı kullanıp kullanmayacakları soruldu.
Ankete katılan Amerikalıların yalnızca yüzde 33'ü bu soruya 'Evet' yanıtını verdi. Yüzde 42'nin yanıtı 'Hayır' iken, yüzde 25 ise 'Emin değilim' dedi.
PsychNewsDaily'
de ankete dair yayınlanan bir makalede, 'Hayır' yanıtı verenler arasında hem genç hem de yaşlıların bulunduğu belirtildi.
Anket katılımcıları 18-29 yaş arası gençler, yaş ortalaması 72 olan orta yaşlılar ve yaş ortalaması 88 olan yaşlılar olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldı. Ortaya çıkan sonuçlar, 'Ölümsüzlük hapını kullanır mıydınız?' sorusuna tüm gruplardan da 'Hayır' yanıtının geldiğini gösterdi.
Genç yetişkinlerin yüzde 34'ü ölümsüzlüğe 'Evet' derken, reddedenlerin oranı yüzde 40, kararsızların oranı yüzde 26 oldu.
Orta yaşlı grupta ölümsüzlüğe 'Ever' diyenlerin oranı yüzde 32, reddedenlerin oranı yüzde 43, kararsızların oranı yüzde 25 olarak tespit edildi.
En yaşlı grubun ise yüzde 24'ü ölümsüzlüğe 'Evet' derken, yüzde 59 'Hayır', yüzde 17 'Kararsızım' yanıtını verdi.
Gruplar arasında ortaya çıkan en belirgin farklılık ise, 'Hangi yaşta ölümsüz kalmak isterdiniz?' sorusuna verilen yanıtlar oldu. Zira 88 yaş ortalamalı yaşlı grubundan katılımcılar, olduklarından daha genç bir yaşta ölümsüz olmak istediklerini belirtti. Buna göre, genç grup 23 yaşında, en yaşlı grup ise 42 yaşında ölümsüz olmak isteyeceklerini kaydetti.
Araştırmacılara göre ayrıca, ölümsüz olmak isteyen erkek katılımcıların oranı ölümsüz olmak isteyen kadınlardan daha yüksek çıktı.