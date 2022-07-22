Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220722/avrupa-birliginden-zahodaki-saldiriya-kinama-1058995776.html
Avrupa Birliği'nden Zaho'daki saldırıya kınama
Avrupa Birliği'nden Zaho'daki saldırıya kınama
Avrupa Birliği (AB) Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. AB'nin açıklamasında Irak halkıyla dayanışma... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:53+0300
2022-07-22T02:53+0300
dünya
duhok
zaho
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_0:0:3281:1845_1920x0_80_0_0_32b3487111fa4f2e0411f4a2e170b5b4.jpg
Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.Açıklamada ayrıca AB'nin, Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.Ne olmuştu?Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde dün bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
duhok
zaho
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055333293_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_6555bc1e856f875ec0951d8d373f8f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
duhok, zaho, josep borrell

Avrupa Birliği'nden Zaho'daki saldırıya kınama

02:53 22.07.2022
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© REUTERS / Yves Herman
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. AB'nin açıklamasında Irak halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi
Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesindeki yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, olayın soruşturulması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca AB'nin, Irak halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde dün bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала