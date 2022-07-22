https://tr.sputniknews.com/20220722/aydinda-ormanlara-girisler-yasaklandi--1059029587.html

Aydın’da ormanlara girişler yasaklandı

Aydın’da ormanlara girişler yasaklandı

Aydın Valiliği, hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle il genelinde 23-27 Temmuz tarihleri arasında kent ormanları, milli... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T22:48+0300

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sıcaklık

yasak

valilik

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Aydın Valiliği, hava sıcaklığının hafta sonu 40 derecenin üzerine çıkabileceği ihtimaline karşın 23-27 Temmuz tarihleri arasında ormanlara girişleri yasakladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:“3 Haziran 2022 tarih ve 02 Nolu Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon kararına ek olarak; Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik uyarıda yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri civarında ve biraz üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu daha da artarak ortalamaların 4 ila 5 derece üzerine çıkacak. Aydın il genelinde 23 Temmuz Cumartesi günü öğle saatleri ile 27 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 36- 39 derece, iç kesimlerde 39- 42 derece ve orta kuvvette, zaman zaman anlık olarak kuvvetli esecek. Kuzey doğulu rüzgarların neden olacağı düşük nem (yüzde 10-30) beklenmektedir.Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir. Bu nedenle orman yangını riski artacağından 23-27 Temmuz tarihleri arasında Aydın İlinde kent ormanları, milli parklar, tabiat parkları, orman içerisinde yer alan piknik ve mesire alanları ile ormanlık alanlar ziyaret ve kullanıma kapatılmıştır.”

https://tr.sputniknews.com/20220721/icisleri-bakanligindan-valiliklere-genelge-31-agustosa-kadar-ormanlik-alanlara-giris-yasaklandi-1058972176.html

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aydın, orman, giriş, sıcaklık, yasak, valilik