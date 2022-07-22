https://tr.sputniknews.com/20220722/ayvalik-aciklarinda-49-gocmen-kurtarildi-1058994914.html

Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T02:25+0300

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türkiye

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

ayvalık

sahil güvenlik

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, sahil güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler.

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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ayvalık, sahil güvenlik