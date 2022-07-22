https://tr.sputniknews.com/20220722/ayvalik-aciklarinda-49-gocmen-kurtarildi-1058994914.html
Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:25+0300
2022-07-22T02:25+0300
2022-07-22T02:25+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
ayvalık
sahil güvenlik
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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, sahil güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler.
https://tr.sputniknews.com/20220721/haziran-ayinda-16-bin-719-duzensiz-gocmen-sinir-disi-edildi-1058971890.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ayvalık, sahil güvenlik
Ayvalık açıklarında 49 göçmen kurtarıldı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, sahil güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı.
Karaya çıkarılan göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiler.