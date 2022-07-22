https://tr.sputniknews.com/20220722/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1059028397.html

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, tahıl... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T21:55+0300

2022-07-22T21:55+0300

2022-07-22T21:55+0300

politika

devlet bahçeli

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.

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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan