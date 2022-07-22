https://tr.sputniknews.com/20220722/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1059028397.html
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, tahıl... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T21:55+0300
2022-07-22T21:55+0300
2022-07-22T21:55+0300
politika
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.
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devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli, tahıl sevkiyatı konusundaki diplomatik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya makamlarıyla ve Birleşmiş Milletler yetkilileriyle yürüttüğü süreç neticesinde imzalanan anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bahçeli, bu süreçte ortaya koyduğu gayret için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.