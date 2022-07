https://tr.sputniknews.com/20220722/bakan-varanktan-babacana-biz-cahillerle-ugrasmayacagiz-1059030087.html

Bakan Varank'tan Babacan'a: Biz cahillerle uğraşmayacağız

Bakan Varank, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Erzurum ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "İşte mevcut olan hayvan pazarını, mezbahayı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki "Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı"nda yaptığı konuşmada, Erzurum'un gönüllerinde her zaman farklı bir yeri olduğunu söyledi.Ne zaman ülkenin başı sıkışsa Dadaşların en ön saflarda yer aldığını anlatan Varank, "Bu vatanperverliklerini 93 Harbi'nde Ruslara, Kurtuluş Savaşı'nda tüm dünyaya karşı gösterdiler. 15 Temmuz'da Dadaşların yazdığı destanı unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.Varank, devletin yanında olan kardeşlerinin yanında bulunmaktan gurur duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kadrolarıyla gece gündüz çalışmaya devam etiğini dile getiren Varank, içerisinde bulundukları Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'nin, kente kazandırılan önemli yatırımlardan olduğunu belirtti.Varank, fuarların adeta pazar yeri niteliği taşıdığını ve özellikle gerçekleştirildiği bölgenin insanına ve firmalarına önemli avantajlar sağladığını kaydederek, "Bu devasa fuar kurulduğu günden bu yana Erzurum’un ekonomisine katkı sağlayacak pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı bu etkinliklerden bir tanesi. Bu fuarda, bir taraftan ticari anlaşmalara imza atılırken diğer taraftan gelin ve damat adayları hayallerindeki ürünlere kavuşmuş olacak" dedi.'Ülkemizde mobilya sektörü günden güne gelişiyor'Fuarın bölgeyle sınırlı kalmayacağına inandığını aktaran Varank, şöyle devam etti:Varank, Bakanlık olarak ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çekerek, "Yüksek kaliteli tasarım ve üretim kabiliyetlerine sahip bir sektörümüz var, nitelikli işgücümüz... Bu alanda dünyada elde edilecek başarı için önümüzde hiçbir engel yok" diye konuştu.Erzurumlulara talepleri bulunması durumunda kapılarının her zaman açık olduğunu hatırlatan Varank, kamu özel sektör el ele vererek, bu hedefe kararlı şekilde hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.'Aile toplumun temel taşıdır'Bakan Varank, fuarın evlilik ve mobilya olmak üzere iki tarafı bulunması dolayısıyla diğer fuarlardan farklı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu sözün arkasında gerçekten büyük manalar, önemli temel var'Evliliğin meyvesi olan evlatlarla evliliklerin taçlanacağını aktaran Varank, şunları kaydetti:Bakan Varank, bugünden itibaren üç gün boyunca Erzurum'da Gökyüzü Gözlem Şenliği yaptıklarını anımsattı.Ülkenin dört bir tarafında düzenledikleri bu şenliğe büyük bir ilginin olduğunu ifade eden Varank, bu vesileyle de ülkedeki uzay meraklılarının sayısının katlanarak arttığını gördüklerini, Diyarbakır'da 6 bin, Van'da 10 bin ziyaretçiyle etkinlik düzenlediklerini ve bu sayının Erzurum'da katlanarak tırmanmasını öngördüklerini belirtti.'Çocuklarımız, geleceğin çok başarılı havacılık uzmanları olacak'Tüm aileleri, gençleri, vatandaşları Erzurum'un zirvesindeki etkinliğe davet eden Varank, şöyle konuştu:Doğu Anadolu Evlilik Hazırlıkları ve Mobilya Fuarı'ndan dolayı emeği geçenleri kutlayan Bakan Varank, fuar alanını da Erzurum'a kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.'Hem hayal satmaktan bahsediyor hem de bu şehirde bunların şu anda var olduğundan haberi yok'Bakan Varank, şöyle devam etti:'Şehirlerimize odaklanacağız'Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Fuar Merkezi'nin hem canlılık hem de kentin ticaretine katkı sağladığını söyleyen Varank, "İşte mevcut olan hayvan pazarını, mezbahayı bilmeden 'ben Erzurum'a yapacağım' demek aslında siyasetin cahili olmaktır. Biz cahillerle uğraşmayacağız. Biz şehirlerimize odaklanacağız, Erzurumlu vatandaşlarımıza odaklanacağız. Şehirlerin neye ihtiyacı varsa o yatırımları inşallah bu şehirlerle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, fuar alanını gezerek üretici ve vatandaşlarla sohbet etti.Programa, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.Bakan Varank, Erzurum programı kapsamında, Palandöken Belediyesince Maksut Efendi Mahallesi'nde Üreten Kadınlar Projesi kapsamında Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle yapılan Süt Ürünleri Üretim Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, AK Parti İl Başkanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğini de ziyaret etti.

