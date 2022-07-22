Bakan Varank’tan muhalefete: 'Yavuz hırsız' modeli siyaset yapmaya çalışıyorlar

"Ellerinde o kadar çok büyükşehir belediyeleri var ki, hizmet etmek isteseler oralarda çalışır, millete hizmet ederler. Aslında tatil yapmaktan fırsat bulabilseler hizmet edecekler ama tatil yapmaktan fırsat bulamıyorlar. 4 yıl oldu Ankara, İstanbul, Antalya, Adana'da kayda değer icraatlarını duydunuz mu? Şu konu büyük bir sorundu çözdüler dendiğini hatırlıyor muzunuz? Onların öyle bir derdi yok. Belediyecilik görmek istiyorlarsa Erzurum'a gelsin, bu şehirde neler yapılıyor görsünler. Geçen gün buraya başka bir siyasetçi gelmiş, bizle yol yürüyen kişilerden bir tanesi. 'Biz Erzurum'a büyük bir hayvan borsası kuracağız, mezbaha, süt tesisi kuracağız' diyor. Ama bilmiyor ki Avrupa'nın büyük tesislerinden bir tanesini Erzurum Büyükşehir Belediyesi işletiyor. Bu arkadaşlarla beraber siyaset yapıyorduk. Demek ki o zaman bakanlık yaparken de Erzurum'dan haberleri yoktu. Erzurum'a gelsinler görsünler büyükşehir belediyemizin bizlerle beraber neleri hayata geçiriyor. Ama onların öyle bir derdi yok, gelip buralara bakmazlar. Biz onları fabrikalara davet ettiğimizde o davetleri kabul etmiyorlar ama her ekrana çıktıklarında 'Ak Parti döneminde hiç fabrika kurulmadı' yalanını ısrarla dillendiriyorlar. Bizim yüce milletimiz her şeyin farkında.