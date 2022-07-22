https://tr.sputniknews.com/20220722/beyaz-saray-kovid-19-direktoru-bidenin-hastaliginin-agirlasma-riski-oldukca-dusuk-1058994610.html

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü: Biden'ın hastalığının ağırlaşma riski oldukça düşük

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü: Biden'ın hastalığının ağırlaşma riski oldukça düşük

Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın aşılarının tam olduğunu belirterek, "Bu nedenle durumunun ağırlaşma... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T02:14+0300

2022-07-22T02:14+0300

2022-07-22T02:21+0300

koronavirüs

ashish jha

joe biden

koronavirüs

kamala harris

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve Jha, Biden'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Jha, Biden ile bugün telefonda konuştuğunu ve sesinin gayet iyi geldiğini belirterek, "Başkan her iki aşısını da oldu ve 2 doz destek aşısını da yaptırdı, bu nedenle hastalığının ağırlaşma riski oldukça düşük" ifadesini kullandı.Biden'ın şu anda hastaneye yatmayı gerektirecek bir durumda olmadığını belirten Jha, "Solunumu gayet iyi, oksijen seviyesi normal düzeyde" bilgisini paylaştı. Beyaz Saray: Virüsün nereden bulaştığının bir önemi yokSözcü Jean-Pierre, bir gazetecinin Biden'ın virüsü nereden kaptığına ilişkin sorusuna, "Bence bu hiç önemli değil. Önemli olan bizim bu duruma hazırlıklı olmamız" yanıtını verdi.Biden'ın, Anayasa'nın 25. ek maddesi uyarınca görevlerini yardımcısı Kamala Harris'e devredip devretmeyeceğine ilişkin ise Jean-Pierre, "Biden'ın belirtileri şu anda çok hafif, İşini yapabiliyor ve Amerikan halkı için önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.

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ashish jha, joe biden, koronavirüs, kamala harris