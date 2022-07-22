https://tr.sputniknews.com/20220722/brezilyanin-unlu-santos-kulubune-cocuk-isci-calistirmaktan-dava-1058996303.html
Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava
Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava
Brezilya'nın ünlü futbol kulübü Santos'a yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T03:41+0300
2022-07-22T03:41+0300
2022-07-22T03:41+0300
spor
brezilya
santos
kulüp
çocuk işçi
soruşturma
futbol
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Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo Çalışma Savcılığı, Santos kulübüne soruşturma başlatıldığını duyurarak akademideki tüm faaliyetlerini askıya almasını istedi.Savcılık, Santos'a savunmasını sunması için 26 Temmuz'a kadar süre tanınmasını kararlaştırdı.Santos kulübünden yapılan açıklamada ise çocukların ve gençlerin spor yoluyla eğitiminin ülke yasalarına uygun olduğu, mahkemeye belirtilen zamanda savunma gönderileceği kaydedildi.Santos Futbol Akademisi, ünlü futbolcular, Pele ve Neymar gibi dünya yıldızlarını futbola kazandırmasıyla biliniyor.
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brezilya, santos, kulüp, çocuk işçi, soruşturma, futbol
Brezilya'nın ünlü Santos kulübüne çocuk işçi çalıştırmaktan dava
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Brezilya'nın ünlü futbol kulübü Santos'a yasa dışı çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.
Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo Çalışma Savcılığı, Santos kulübüne soruşturma başlatıldığını duyurarak akademideki tüm faaliyetlerini askıya almasını istedi.
Savcılık, Santos'a savunmasını sunması için 26 Temmuz'a kadar süre tanınmasını kararlaştırdı.
Santos kulübünden yapılan açıklamada ise çocukların ve gençlerin spor yoluyla eğitiminin ülke yasalarına uygun olduğu, mahkemeye belirtilen zamanda savunma gönderileceği kaydedildi.
Santos Futbol Akademisi, ünlü futbolcular, Pele ve Neymar gibi dünya yıldızlarını futbola kazandırmasıyla biliniyor.