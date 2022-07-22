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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/canli--rusyadan-39-avustralya-vatandasina-yaptirim-1058998919.html
CANLI | Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım
CANLI | Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım
Rusya, Avustralya’nın 'Magnitskiy Yasası'çerçevesinde Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım

09:31 22.07.2022
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Rusya, Avustralya’nın 'Magnitskiy Yasası'çerçevesinde Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak aralarından kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşına yaptırım uyguladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Ukrayna’dan Avrupa ülkelerine silah kaçakçılığı vakaları tespit ettiğini, silahların suç ve terör unsurlarının eline geçme riskinin olduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Rus üniformaları giymiş Ukraynalı askerlerin Slavyansk kentinde yerel sakinlerin evlerini soyduğunu belirtti.
Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck, Berlin'in Rusya'yı 'güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmediğini' söyledi.
Europol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Europol, Ukrayna'dan silah kaçakçılığı vakalarını tespit etti
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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Ukrayna, gün içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne 96 kez ateş açtı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu gün içinde DHC’ye 96 kez saldırı gerçekleştirdi, 660 mühimmat fırlattı.
Saldırılar sonucunda Gorlovka’da bir sivil öldü, farklı yerleşim birimlerinde 7 kişi yaralandı.
09:31 22.07.2022
Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’nın yaptırımlarına karşılık aralarında kolluk kuvvetlerinde görevli isimlerin de bulunduğu 39 Avustralya vatandaşının Rusya’ya girişlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, “Avustralya'daki ‘Magnitsky Yasası’ uyarınca yaptırım uygulama kararına yanıt olarak, Rusya Federasyonu, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı” ifadeleri kullanıldı.
Yaptırım listesinde, Avustralya İçişleri Bakan Yardımcısı Marc Ablong ve Andrew Kefford gibi kritik isimler de bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, “Avustralya makamlarının Rus düşmanlığı duygularını körüklemeye ve yaptırımları genişletme politikası izlemeye devam ettiği koşullarda, daha fazla karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz” denildi.
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