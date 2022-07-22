https://tr.sputniknews.com/20220722/cayir-tirtili-balikesire-indi-manyastaki-aycicegi-tarlalarini-da-istila-etti-1059026895.html
Çayır tırtılı Balıkesir'e indi: Manyas'taki ayçiçeği tarlalarını da istila etti
Çayır tırtılı Balıkesir'e indi: Manyas'taki ayçiçeği tarlalarını da istila etti
Ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Balıkesir’in Manyas ilçesinde de zarara yol açtı. 8 mahalledeki 11 bin 500 dekar... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T20:45+0300
2022-07-22T20:45+0300
2022-07-22T20:45+0300
türkiye
tırtıl
trakya
ayçiçeği
marmara denizi
çayır tırtılı
manyas
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Trakya ve Marmara'da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılı, Balıkesir'in Manyas ilçesinde de görüldü.İlçede Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye Mahallelerindeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandı.Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük zarara uğradıklarını belirtti. Kalpakçı, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki ayçiçeği tarlalarına giderek tırtıl kontrolü yapıyorlar. Ekipler üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin, arıların aktif olmadığı akşam saatlerinde yapılması konusunda da çiftçiler uyarılıyor. Bu sayede zirai ilaçlamadan kaynaklı arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
türkiye
trakya
marmara denizi
manyas
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tırtıl, trakya, ayçiçeği, marmara denizi, çayır tırtılı, manyas
Çayır tırtılı Balıkesir'e indi: Manyas'taki ayçiçeği tarlalarını da istila etti
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Ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Balıkesir’in Manyas ilçesinde de zarara yol açtı. 8 mahalledeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandığı açıklandı.
Trakya ve Marmara'da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılı, Balıkesir'in Manyas ilçesinde de görüldü.
İlçede Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye Mahallelerindeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandı.
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük zarara uğradıklarını belirtti. Kalpakçı, şu ifadeleri kullandı:
“İlçemiz genelinde bu yıl geçen yıla göre ayçiçeği ekim alanı yüzde 50 artarak 30 bin dekara çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan çayır tırtılı özellikle çiçek açmaya yeni başlayan körpe yapraklı ayçiçeklerine zarar veriyor. Yaprakları yenen ayçiçeği fotosentez yapamadığı için gelişemiyor ve kurumaya başlıyor. Ekili alanlarında çayır tırtılına rastlayan çiftçiler zirai mücadeleye başlıyorlar. Tırtılın büyük oranda zarar verdiği kırsal mahallelerimizde dronla ilaçlama yapılıyor.”
Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki ayçiçeği tarlalarına giderek tırtıl kontrolü yapıyorlar. Ekipler üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin, arıların aktif olmadığı akşam saatlerinde yapılması konusunda da çiftçiler uyarılıyor. Bu sayede zirai ilaçlamadan kaynaklı arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.