https://tr.sputniknews.com/20220722/cayir-tirtili-balikesire-indi-manyastaki-aycicegi-tarlalarini-da-istila-etti-1059026895.html

Çayır tırtılı Balıkesir'e indi: Manyas'taki ayçiçeği tarlalarını da istila etti

Çayır tırtılı Balıkesir'e indi: Manyas'taki ayçiçeği tarlalarını da istila etti

Ayçiçeği tarlalarını istila eden 'çayır tırtılı' (Loxostegesticticalis), Balıkesir’in Manyas ilçesinde de zarara yol açtı. 8 mahalledeki 11 bin 500 dekar... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T20:45+0300

2022-07-22T20:45+0300

2022-07-22T20:45+0300

türkiye

tırtıl

trakya

ayçiçeği

marmara denizi

çayır tırtılı

manyas

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Trakya ve Marmara'da ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılı, Balıkesir'in Manyas ilçesinde de görüldü.İlçede Akçaova, Börülceağaç, Çakırca, Çavuş, Hamamlı, Kalebayır, Süleymanlı ve Şevketiye Mahallelerindeki 11 bin 500 dekar ayçiçeği ekili alanda çayır tırtılına rastlandı.Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, bu yıl rekolte beklerken, çayır tırtılının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük zarara uğradıklarını belirtti. Kalpakçı, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki ayçiçeği tarlalarına giderek tırtıl kontrolü yapıyorlar. Ekipler üreticileri uyararak ruhsatlı insektisit ilaçlar kullanmalarını öneriyorlar. Ayçiçek tarlalarındaki tırtıllarla mücadelenin, arıların aktif olmadığı akşam saatlerinde yapılması konusunda da çiftçiler uyarılıyor. Bu sayede zirai ilaçlamadan kaynaklı arı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

türkiye

trakya

marmara denizi

manyas

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tırtıl, trakya, ayçiçeği, marmara denizi, çayır tırtılı, manyas