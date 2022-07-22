Doğu Ekspresi 6 ayda 215 bin yolcuyu ağırladı

© AA Yolculardan Erhan Tekin ise Afyonkarahisar'dan Kars'a geldiğini anlattı. Tren yolculuğunu ve yoldaki manzaraları çok beğendiğini belirten Tekin, "Doğu Ekspresi'ni sosyal medyada çok gördüm, merak ettim ve bu atmosferi yaşamak için hem de Kars'ı, Erzurum'u, Erzincan'ı görmek için buralara geldim. Yolculuk çok güzel geçti, manzaralar çok güzeldi ve keyifliydi. Tren çok rahat, çok imkanı var. Bir de camdan sürekli manzarayı izliyoruz, o yüzden yolculuk akıcı geçti." diye konuştu. Yolculardan İsmail Ayaz da hattın her mevsim çok güzel manzaralar sunduğunu belirterek, "Bu trenle yolculuk bir harika, film izler gibi camdan dışarıdaki manzaraları izliyoruz, yolculuk nasıl bitiyor anlamıyoruz. Herkesin mutlaka yolculuk yapmasını tavsiye ederim" dedi.