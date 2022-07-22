https://tr.sputniknews.com/20220722/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058998761.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 22 Temmuz gününe 17.70 lira bandının üzerinde başladı. Euro ise 18.05 liradan işlem görüyor. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T09:14+0300
2022-07-22T09:14+0300
2022-07-22T09:14+0300
ekonomi
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çeyrek altın
gram altın
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Dolar, haftanın son iş günü 22 Temmuz 2022 sabahında 17,70 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,7198 lira, satış fiyatı 17,7321 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 lira alış fiyatı, 18,0766 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Dün tekrar 1700 dolar seviyesinin üzerinde çıkan ons altın fiyatı, 22 Temmuz sabahında 1715 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 976 lira,Çeyrek altın 1649 lira,Yarım altın 3297 lira,Cumhuriyet altını 6569 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058960682.html
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dolar, euro, euro/tl, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 22 Temmuz gününe 17.70 lira bandının üzerinde başladı. Euro ise 18.05 liradan işlem görüyor.
Dolar, haftanın son iş günü 22 Temmuz 2022 sabahında 17,70 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,7198 lira, satış fiyatı 17,7321 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 lira alış fiyatı, 18,0766 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Dün tekrar 1700 dolar seviyesinin üzerinde çıkan ons altın fiyatı, 22 Temmuz sabahında 1715 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6569 liradan işlem görüyor.