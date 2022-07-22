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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220722/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1058998761.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 22 Temmuz gününe 17.70 lira bandının üzerinde başladı. Euro ise 18.05 liradan işlem görüyor. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T09:14+0300
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dolar
euro
euro/tl
çeyrek altın
gram altın
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Dolar, haftanın son iş günü 22 Temmuz 2022 sabahında 17,70 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,7198 lira, satış fiyatı 17,7321 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 lira alış fiyatı, 18,0766 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Dün tekrar 1700 dolar seviyesinin üzerinde çıkan ons altın fiyatı, 22 Temmuz sabahında 1715 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 976 lira,Çeyrek altın 1649 lira,Yarım altın 3297 lira,Cumhuriyet altını 6569 liradan işlem görüyor.
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dolar, euro, euro/tl, çeyrek altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:14 22.07.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar 22 Temmuz gününe 17.70 lira bandının üzerinde başladı. Euro ise 18.05 liradan işlem görüyor.
Dolar, haftanın son iş günü 22 Temmuz 2022 sabahında 17,70 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17,7198 lira, satış fiyatı 17,7321 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0562 lira alış fiyatı, 18,0766 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Dün tekrar 1700 dolar seviyesinin üzerinde çıkan ons altın fiyatı, 22 Temmuz sabahında 1715 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 976 lira,
Çeyrek altın 1649 lira,
Yarım altın 3297 lira,
Cumhuriyet altını 6569 liradan işlem görüyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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