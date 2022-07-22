https://tr.sputniknews.com/20220722/dunya-motokros-sampiyonasi-finali-turkiyede-yapilacak-1058995626.html

Dünya Motokros Şampiyonası finali Türkiye'de yapılacak

Dünya Motokros Şampiyonası finali Türkiye'de yapılacak

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası finalinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T02:51+0300

2022-07-22T02:51+0300

2022-07-22T02:51+0300

spor

dünya motokros şampiyonası

motosiklet

şampiyona

türkiye

final

afyonkarahisar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054841042_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b7009cabd84d56a95efbce27419836d.jpg

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIM tarafından MXGP Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın finali Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Böylece bu yıl motokrosta dünyanın en iyilerinin kürsüye çıktığı ödül töreni de bu Türkiye'de yapılacak.Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında yapılacak organizasyon, ayrıca önem taşıyor.Dünya genelinde 186 ülkede yayınlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın final mücadelesi, 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.Yiğitbaşı: Şehrimizin dünya şampiyonasının finaline ev sahipliği yapması çok büyük bir gururAçıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 'en iyi teknik altyapı' ve 'en iyi padok' ödülüne sahip Afyonkarahisar Pisti'nde 2022 yılının başarılı takım, sporcu ve ülkelerini görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, "Şehrimizin dünya şampiyonasının finaline ev sahipliği yapması çok büyük bir gurur kaynağı. İstikrarlı bir şekilde düzenlenen organizasyonumuz şampiyonluk ödül töreniyle adeta taçlandı. Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu sene bütün dünyanın gözü bir kez daha hem ülkemize hem de şehrimize dönecek" ifadelerini kullandı.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20220619/motogp-almanya-grand-prixsini-quartararo-kazandi-1057619942.html

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünya motokros şampiyonası, motosiklet, şampiyona, türkiye, final, afyonkarahisar