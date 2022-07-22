https://tr.sputniknews.com/20220722/ece-erkene-kerimcan-durmaza-hakaret-sucundan-3-yil-9-ay-hapis-istemiyle-dava-1059000308.html
Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava
Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava
Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında, Kerimcan Durmaz'a yönelik sözleri nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T10:44+0300
2022-07-22T10:44+0300
2022-07-22T10:44+0300
türkiye
ece erken
kerimcan durmaz
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Kerimcan Durmaz için iki yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.Ne demişti?Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demeyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi. Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.'Eleştiri' diyerek suçlamaları reddetti'İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.
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ece erken, kerimcan durmaz, şafak mahmutyazıcıoğlu
Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava
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Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında, Kerimcan Durmaz'a yönelik sözleri nedeniyle 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Kerimcan Durmaz için iki yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı.
Ne demişti?
Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demeyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi. Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.
'Eleştiri' diyerek suçlamaları reddetti'
İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi.
Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.
Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.