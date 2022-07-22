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Eski nişanlısı yüzüne kimyasal madde fırlattı: '4 kez ameliyat oldum hala acı çekiyorum'
Eski nişanlısı yüzüne kimyasal madde fırlattı: '4 kez ameliyat oldum hala acı çekiyorum'
Konya'da eski nişanlısının 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının ardından kimyasal saldırıya uğrayan Merve Küçüktekin'in olaydan 3 gün önce... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T12:43+0300
2022-07-22T12:43+0300
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Konya'da meydana gelen olayda Merve Küçüktekin'in evine gelen, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.'Araba parçası temizlemek için kullanılan sıvıydı'Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var, gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı, Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim" dedi.Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı.'Hala acı çekiyorum'Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Merve Küçüktekin, hala acı çektiğini belirtti.Eski sağlığına kavuşmak istediğini ifade eden Küçüktekin, "Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Hala da acı çekmeye devam ediyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum" dedi.'3 gün öncesinde koruma kararı için başvurmuştum'Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, ''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum'' dedi ve şöyle devam etti:
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türkiye, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, uzaklaştırma

Eski nişanlısı yüzüne kimyasal madde fırlattı: '4 kez ameliyat oldum hala acı çekiyorum'

12:43 22.07.2022
© DHAEski nişanlısı yüzüne kimyasal madde fırlattı: '4 kez ameliyat oldum hala acı çekiyorum'
Eski nişanlısı yüzüne kimyasal madde fırlattı: '4 kez ameliyat oldum hala acı çekiyorum' - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© DHA
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Konya'da eski nişanlısının 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırmasının ardından kimyasal saldırıya uğrayan Merve Küçüktekin'in olaydan 3 gün önce koruma kararı aldırmak için başvurduğu ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Küçüktekin, ''Yüzüme attığı sıvı, kapının boyasını dahi eritmiş'' diyerek hala çok acı çektiğini söyledi.
Konya'da meydana gelen olayda Merve Küçüktekin'in evine gelen, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açtırdı.
Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı.
Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

'Araba parçası temizlemek için kullanılan sıvıydı'

Kimyasal maddeyi, aracını temizlemede kullandığını öne süren Sabit Türk, savcılıktaki ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var, gel barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Ben de bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı, Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim" dedi.

Sabit Türk'ün, olaydan 1 günü önce, Merve Küçüktekin'in çalıştığı markete giderek, keşif yaptığı ortaya çıktı.

'Hala acı çekiyorum'

Deri nakliyle birlikte 4 kez ameliyat olan ve yanık ünitesinde tedavisi devam eden Merve Küçüktekin, hala acı çektiğini belirtti.

Eski sağlığına kavuşmak istediğini ifade eden Küçüktekin, "Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Hala da acı çekmeye devam ediyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Hem fiziksel hem de ruhen kötü durumdayım. Bunu nasıl atlatırım hiç bilmiyorum" dedi.

'3 gün öncesinde koruma kararı için başvurmuştum'

Yüzüne atılan kimyasal sıvının evdeki demir kapının boyasını erittiğini belirten Küçüktekin, ''Sürekli barışmak istiyordu. Bu nedenden dolayı tehditlerde bulunuyordu. Son dönemlerde bunlar biraz daha arttı. Ölümle tehdit etmeye başladı. Hayatımı mahvedeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine olaydan 3 gün öncesinde koruma kararı için başvurdum'' dedi ve şöyle devam etti:
''Daha sonrasında olay günü işten geldim. Yarım saat sonra biri, ısrarla kapımı çaldı. 'Kim o' diye seslendim. Ses vermedi. Daha sonra tekrar seslendiğimde 'Su saatine bakacağız abla' dedi. Ben de '1 saniye' dedim. Su saatini açtım. Daha sonrasında da kapıyı açtım. Kapıyı açmamla yüzüme sıvıyı fırlatması bir oldu. O anda acı hissettim. Yürüdüm, kollarım yandı. Bir süre sonra çığlık attım ve komşular 112 çağırdı" .
Petek Dinçöz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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