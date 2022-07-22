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Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T01:47+0300
2022-07-22T01:47+0300
spor
fenerbahçe
joao pedro
futbol
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır" ifadesine yer verildi.Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 avro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyorJoao Pedro, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamalarda, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, ''Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara da "Birlikte çok mutlu olacağız" mesajını gönderdi.
https://tr.sputniknews.com/20220721/galatasaray-fransiz-futbolcu-dubois-ile-3-yillik-sozlesme-imzaladi-1058987659.html
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fenerbahçe, joao pedro, futbol, süper lig, spor toto süper lig

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna kattı

01:47 22.07.2022
© AAFenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Fenerbahçe, Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin avro ödeneceği aktarıldı. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 avro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye gelerek en iyi tercihi yaptığını düşünüyor

Joao Pedro, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamalarda, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, ''Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.
Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara da "Birlikte çok mutlu olacağız" mesajını gönderdi.
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'yı kadrosuna kattı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Dubois, Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
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Galatasaray, Fransız futbolcu Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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