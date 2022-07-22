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Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı
Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:41+0300
2022-07-22T02:41+0300
spor
galatasaray
yeni sezon
forma
tanıtım
süper lig
spor toto süper lig
futbol
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Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar, Galatasaray ve Nike iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle tanıtıldı.Çekimlerde Galatasaray Erkek ve Kadın Futbol takımlarının oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer aldı.Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda iç sahada giyeceği formada, geometrik desenli kükreyen aslan tasarımıyla kulüp çatısı altında birlik ve inanç duygusuyla bir arada olan köklü Galatasaray ailesi ve coşkusunu hiç kaybetmeyen taraftara atıfta bulunuluyor.Kulübün mücadeleci ve lider yanını vurgulayan kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki detayların da iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli deplasman formasında da dikkati çekiyor.'Birlikte Kükre' mesajıyla görücüye çıkan forma koleksiyonuyla Galatasaray'ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/fenerbahce-yeni-sezon-formalarini-tanitti-1058911696.html
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galatasaray, yeni sezon, forma, tanıtım, süper lig, spor toto süper lig, futbol

Galatasaray'da yeni sezon forma tanıtımı yapıldı

02:41 22.07.2022
© AAGalatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.
Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar, Galatasaray ve Nike iş birliğinde hazırlanan bir fotoğraf çekimiyle tanıtıldı.
Çekimlerde Galatasaray Erkek ve Kadın Futbol takımlarının oyuncuları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka yer aldı.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda iç sahada giyeceği formada, geometrik desenli kükreyen aslan tasarımıyla kulüp çatısı altında birlik ve inanç duygusuyla bir arada olan köklü Galatasaray ailesi ve coşkusunu hiç kaybetmeyen taraftara atıfta bulunuluyor.
Kulübün mücadeleci ve lider yanını vurgulayan kükreyen aslan tasarımı ve forma içerisindeki detayların da iç saha formasında olduğu gibi siyah renkli deplasman formasında da dikkati çekiyor.
'Birlikte Kükre' mesajıyla görücüye çıkan forma koleksiyonuyla Galatasaray'ın her zaman vurguladığı aile olma kavramının altı çizilerek, kulübü eşsiz ve güçlü kılan birliktelik duygusundan ilham alınıyor.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımında konuşan Ali Koç, Bugün bizim için özellikle önemli. Çünkü 11 yıldır maruz bırakıldığımız 3 Temmuz kumpası, gölgesi, iftiraları, fitnesi, fesadından kurtulduğumuz sene bu sene dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
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Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
20 Temmuz, 04:51
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