https://tr.sputniknews.com/20220722/gazprom-siemense-kuzey-akim-turbini-icin-garanti-talebini-yineledi-1059021070.html

Gazprom, Siemens’e Kuzey Akım türbini için garanti talebini yineledi

Gazprom, Siemens’e Kuzey Akım türbini için garanti talebini yineledi

Rus Gazprom şirketi, üçüncü kez halka açık biçimde Siemens Energy’den, Kanada’nın uyguladığı yaptırımlar yüzünden geciken Kuzey Akım türbininin Rusya’ya... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T18:47+0300

2022-07-22T18:47+0300

2022-07-22T18:49+0300

ukrayna krizi

rusya

gazprom

siemens

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Gazprom’un açıklamasında, “Portovaya kompresör istasyonu için Kanada’da tamir edilen gaz türbinli motorunun, Rusya’ya iadesi için Kanada ve Avrupa Birliği’nin mevcut yaptırım kapsamı altından çıkarılmasının sağlandığını doğrulayan resmi belgelerin sunulmasını Siemens’ten defalarca talep ettik, fakat Siemens halâ bu belgeleri sunmuş değil” ifadesine yer verildi.Rus şirketin, “motorun iadesi kapsamındaki tüm prosedürlere uyulmaması durumunda, önemli potansiyel riskleri dikkate alarak” bir kez daha bu taleple Siemens’e başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.Açıklamada, “Kontrattaki mevcut koşulların, bu motoru almak için Rusya tarafının ek yükümlülükleri yerine getirmesini öngörmüyor” diye kaydedildi.Halihazırda, Portovaya kompresör istasyonunda sadece iki motor çalışıyor, bu da gaz sevkiyatının kapasitenin yüzde 40 oranında yapılmasına neden oluyor.

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rusya, gazprom, siemens