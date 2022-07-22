https://tr.sputniknews.com/20220722/gazprom-siemense-kuzey-akim-turbini-icin-garanti-talebini-yineledi-1059021070.html
Gazprom, Siemens’e Kuzey Akım türbini için garanti talebini yineledi
Gazprom, Siemens’e Kuzey Akım türbini için garanti talebini yineledi
Rus Gazprom şirketi, üçüncü kez halka açık biçimde Siemens Energy’den, Kanada’nın uyguladığı yaptırımlar yüzünden geciken Kuzey Akım türbininin Rusya’ya... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T18:47+0300
2022-07-22T18:47+0300
2022-07-22T18:49+0300
ukrayna krizi
rusya
gazprom
siemens
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Gazprom’un açıklamasında, “Portovaya kompresör istasyonu için Kanada’da tamir edilen gaz türbinli motorunun, Rusya’ya iadesi için Kanada ve Avrupa Birliği’nin mevcut yaptırım kapsamı altından çıkarılmasının sağlandığını doğrulayan resmi belgelerin sunulmasını Siemens’ten defalarca talep ettik, fakat Siemens halâ bu belgeleri sunmuş değil” ifadesine yer verildi.Rus şirketin, “motorun iadesi kapsamındaki tüm prosedürlere uyulmaması durumunda, önemli potansiyel riskleri dikkate alarak” bir kez daha bu taleple Siemens’e başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.Açıklamada, “Kontrattaki mevcut koşulların, bu motoru almak için Rusya tarafının ek yükümlülükleri yerine getirmesini öngörmüyor” diye kaydedildi.Halihazırda, Portovaya kompresör istasyonunda sadece iki motor çalışıyor, bu da gaz sevkiyatının kapasitenin yüzde 40 oranında yapılmasına neden oluyor.
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rusya, gazprom, siemens
Gazprom, Siemens’e Kuzey Akım türbini için garanti talebini yineledi
18:47 22.07.2022 (güncellendi: 18:49 22.07.2022) Abone ol
Rus Gazprom şirketi, üçüncü kez halka açık biçimde Siemens Energy’den, Kanada’nın uyguladığı yaptırımlar yüzünden geciken Kuzey Akım türbininin Rusya’ya girebileceğini doğrulamasını talep etti.
Gazprom’un açıklamasında, “Portovaya kompresör istasyonu için Kanada’da tamir edilen gaz türbinli motorunun, Rusya’ya iadesi için Kanada ve Avrupa Birliği’nin mevcut yaptırım kapsamı altından çıkarılmasının sağlandığını doğrulayan resmi belgelerin sunulmasını Siemens’ten defalarca talep ettik, fakat Siemens halâ bu belgeleri sunmuş değil” ifadesine yer verildi.
Rus şirketin, “motorun iadesi kapsamındaki tüm prosedürlere uyulmaması durumunda, önemli potansiyel riskleri dikkate alarak” bir kez daha bu taleple Siemens’e başvurmak zorunda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, “Kontrattaki mevcut koşulların, bu motoru almak için Rusya tarafının ek yükümlülükleri yerine getirmesini öngörmüyor” diye kaydedildi.
Halihazırda, Portovaya kompresör istasyonunda sadece iki motor çalışıyor, bu da gaz sevkiyatının kapasitenin yüzde 40 oranında yapılmasına neden oluyor.