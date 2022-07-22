Hande Fırat: Erdoğan’ı da hafife almayın, projeleri çoktan hazırdı, takvime göre hayata geçiriyor

"Muhalefetin toplumun ihtiyaçlarını dile getirmesine itirazım yok, aksine sonuna kadar destekliyorum. Ancak şunu da kabul edelim, her olayda tek tek tarihlere baktığınızda ilk açıklama hep hükümet kanadından gelmiş, birkaç gün sonra ya da aynı gün de benzer açıklamayı muhalefet yapmış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saha çalışmalarıyla, araştırmalarıyla toplumun şikâyetlerini çok iyi bilen bir liderdir. Aylar öncesinden de verdiği talimatlarla ihtiyaçların, mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Yani hükümet üyeleri aylardır çalışıyor. Muhalefet tabii ki ihtiyaçları, gerekenleri söyleyecek. Medya da yapılması gerekenleri gündemde tutacak. Ancak Erdoğan’ı da hafife almayın. Projeleri, atılacak adımları çoktan hazırdı. Hepsini bir takvime uygun olarak hayata geçirdi, geçiriyor. Edindiğim izlenime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun hükümetin her icraatının üstüne atladığını düşünüyor. Bu duruma ise gülüyor. Neyse sonuçta öyle ya da böyle kazanan Türkiye oluyor."