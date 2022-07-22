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Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanı oldu: Draupadi Murmu
Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanı oldu: Draupadi Murmu
Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T05:00+0300
2022-07-22T05:00+0300
dünya
hindistan
cumhurbaşkanı
seçim
kabile
kadın
ilk
draupadi murmu
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Hindistan’da 15. cumhurbaşkanını seçmek için parlamentoda 18 Temmuz’da yapılan oylamanın sonuçları açıklandı. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu’nun Hindistan’ın yeni cumhurbaşkanı olduğu aktarıldı. Murmu’nun seçilmesi ile Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiş oldu.Murmu, mevcut Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in 24 Temmuz’da görev süresinin dolmasının ardından koltuğu devralacak ve eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra ülkenin ikinci kadın cumhurbaşkanı olacak.Odisha eyaletinde yer alan Mayurbhanj ilçesine bağlı Baidaposi köyünde 1958 yılında dünyaya gelen Murmu, Hindistan'ın en büyük kabile gruplarından biri olan Santhal’a mensup. Murmu, 2015-2021 yıllarında ise Jarkand eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/pakistandaki-memleketini-75-yil-sonra-ilk-kez-ziyaret-eden-hint-kadin-herkesi-duygulandirdi-1058982434.html
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hindistan, cumhurbaşkanı, seçim, kabile, kadın, ilk, draupadi murmu

Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanı oldu: Draupadi Murmu

05:00 22.07.2022
© EPA / PIYAL ADHIKARYHindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.
Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© EPA / PIYAL ADHIKARY
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Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.
Hindistan’da 15. cumhurbaşkanını seçmek için parlamentoda 18 Temmuz’da yapılan oylamanın sonuçları açıklandı. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu’nun Hindistan’ın yeni cumhurbaşkanı olduğu aktarıldı.
Murmu’nun seçilmesi ile Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiş oldu.

Murmu, mevcut Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in 24 Temmuz’da görev süresinin dolmasının ardından koltuğu devralacak ve eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra ülkenin ikinci kadın cumhurbaşkanı olacak.
Odisha eyaletinde yer alan Mayurbhanj ilçesine bağlı Baidaposi köyünde 1958 yılında dünyaya gelen Murmu, Hindistan'ın en büyük kabile gruplarından biri olan Santhal’a mensup. Murmu, 2015-2021 yıllarında ise Jarkand eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev aldı.
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