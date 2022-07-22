https://tr.sputniknews.com/20220722/hurriyet-yazari-selvi-anketten-iktidara-ve-muhalefete-onemli-mesajlar-cikti-1058998205.html

Hürriyet yazarı Selvi: Son ankette Cumhur ittifakı yüzde 52.1, millet ittifakı yüzde 47.9 çıktı

Hürriyet yazarı Selvi: Son ankette Cumhur ittifakı yüzde 52.1, millet ittifakı yüzde 47.9 çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kendisine ulaşan son seçim anketinin sonuçlarını köşesine taşıdı ve "Halkımızın çoğunluğu 'muhalefet gelirse daha iyi... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T07:54+0300

2022-07-22T07:54+0300

2022-07-22T08:04+0300

politika

abdulkadir selvi

anket

seçim

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Selvi, 26-30 Haziran tarihleri arasında 200 bin kişi ile, Areda-Survey tarafından yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 'Ekonomide yaşananlar sorunlar Erdoğan’ın başarılarını gölgeliyor'Halkın yüzde 36.5'sının 'en önemli gündem maddesi' olarak 'ekonomi' dediğini aktaran Selvi, şöyle devam etti:Onu yüzde 30.8’le 'zamlar ve pahalılık' takip ediyor. Yoksulluk ise yüzde 7.6’yla üçüncü sırada geliyor. Aslında üçü de aynı kapıya çıktığı için aslında toplamak gerekiyor. Bu durumda halkımızın yüzde 74.9’unun öncelikli gündemini ekonomi, zamlar, pahalılık ve yoksulluk oluşturuyor.Öyle ki Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında sergilediği liderlik, NATO müzakerelerindeki Türkiye’nin performansı ve hatta asgari ücretle ilgili yapılan artış dahi çok gerilerde kalıyor. Her defasında altını çizdiğim gibi ekonomide yaşananlar sorunlar Erdoğan’ın başarılarını gölgeliyor.'Gençliğin en önemli sorunu işsizlik'Areda-Survey araştırmasında da ‘Gençliğin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna yanıt aranmış.Ankete katılanların yüzde 22.3’ü işsizlik diyor. Gelecek kaygısı diyenlerin oranı ise yüzde 13.7 çıkıyor. Onu yüzde 10.6’yla eğitim ve yüzde 2.6’yla cehalet takip ediyor. Gençler kızmayın ama “Tembellik” de araştırmaya girmiş. Yüzde 3.8 tembellik derken, sosyal medya bağımlılığı yüzde 3.7’yle tırmanışa geçmiş.'Hangisi daha iyi yönetir?'Sıra Areda-Survey anketinin siyasi sonuçlarını paylaşmaya geldi. Muhalefetin en çok dikkat etmesi gereken nokta burası. Çünkü ankete katılanlara ‘Muhalefet partileri iktidar olursa sizce Türkiye’yi nasıl yönetir?’ diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 47’si daha iyi yönetir diyor. Ama yüzde 53’ü hükümetten daha kötü yönetir görüşünde. Ekonomide ciddi sorunlar var ama buna rağmen halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demiyor. Halkımızın çoğunluğu muhalefet gelirse daha iyi yönetir demediği sürece siz hangi anket firması ile çalışırsanız çalışın, sandıktan çıkamazsınız.'Bu pazar seçim olsa'Areda-Survey ankete katılanlara ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?’ diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 46.3’ü Erdoğan diyor. Erdoğan yüzde 49.2’yle yine en çok oyu kadınlardan alıyor. Erdoğan’ı yüzde 25.2’yle Mansur Yavaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu ise son zamanlardaki tırmanışını sürdürüyor. CHP lideri yüzde 12’yle üçüncü sırada gelirken onu yüzde 6.7’yle Selahattin Demirtaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu ise düzenli olarak gerileyişini sürdürüyor. İmamoğlu yüzde 5.4’le beşinci sırada geliyor. Son dönemlerde ismi tekrar cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Meral Akşener ise yüzde 2.6’yla 6’ncı sırada geliyor.Selvi, ankete katılanların yüzde 47.9’unun Millet İttifakı derken Cumhur İttifakı diyenlerin oranının yüzde 52.1 olduğunu aktardı.

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abdulkadir selvi, anket, seçim