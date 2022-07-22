https://tr.sputniknews.com/20220722/instagramda-yeni-donem-15-dakikadan-kisa-videolar-reels-olacak-1059008550.html

Instagram'da yeni dönem: 15 dakikadan kısa videolar Reels olacak

Instagram'da yeni dönem: 15 dakikadan kısa videolar Reels olacak

Instagram, 15 dakikadan kısa yeni video gönderilerinin artık Reels olarak paylaşılacağını duyurdu. Bu değişiklikten önce yayınlanan videolar video olarak... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T14:23+0300

2022-07-22T14:23+0300

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reels

instagram

yaşam

video

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Sosyal medya devi Instagram, bu değişikliği birkaç hafta önce test etmeye başladı ve önümüzdeki haftalarda kalıcı hale getiriyor. Instagram, değişikliğin Instagram'ın daha sürükleyici ve tam ekran bir deneyim sunma çabalarının bir parçası olduğunu söylüyor.TRT Haber’in Tech Crunch’tan aktardığına göre şirket ayrıca, uygulamadaki tüm videolar için tek bir ana sayfa oluşturmak amacıyla kullanıcı profillerindeki video ve Reels sekmelerini bir araya getiriyor.Bu değişiklikle, hesabınız herkese açıksa ve Reels’e dönüşen bir video yayınlarsanız, herkes videonuzu keşfedebilir ve kendi videolarını oluşturmak için orijinal sesinizi kullanabilir. Hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa, videonuzu yalnızca takipçileriniz tarafından görülebilir. Bir reels yayınladığınızda, hesabınız herkese açıksa herkes videonuzla bir remiks oluşturabilir. Ancak, hesap ayarlarınızdan kullanıcıların Reels videonuzu yeniden düzenlemesini engelleyebilirsiniz.Geçen yıl, Instagram başkanı Adam Mosseri, Instagram'ın 2022 için önceliklerini belirlediğinde, şirketin videoya iki katına çıkacağını ve reels'e odaklanacağını söyledi. Hatta Instagram'ın tüm video ürünlerini reels etrafında birleştireceğini ve kısa formlu ürünü büyütmeye devam edeceğini ima etti, bu da bu değişikliğin her zaman plan olabileceğini gösteriyor.Bu değişikliğe ek olarak Instagram, kullanıcıların reels oluşturması ve paylaşması için yeni yollar sunduğunu da duyurdu. Sosyal medya devi, kullanıcıların aynı anda içeriği ve tepkilerini kaydetmesine olanak tanıyan yeni bir ‘ikili’ özellik sunuyor. Instagram kamerasındaki özelliğini kullanarak başka bir bakış açısı paylaşmak için telefonunuzun ön ve arka kameralarını aynı anda kullanarak kayıt yapabilirsiniz.

https://tr.sputniknews.com/20210930/facebooka-reels-ozelligi-geldi-1049406330.html

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reels, instagram, video