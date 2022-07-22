https://tr.sputniknews.com/20220722/istanbul-merkezli-8-ilde-feto-operasyonu-1058999470.html
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T09:52+0300
2022-07-22T09:52+0300
2022-07-22T09:52+0300
türkiye
ankara
fetö
gözaltı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220720/sayistay-feto-uyesi-oldugu-gerekcesiyle-19-denetciyi-meslekten-cikardi-1058937810.html
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ankara, fetö, gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.