https://tr.sputniknews.com/20220722/istanbul-merkezli-8-ilde-feto-operasyonu-1058999470.html

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Bylock kullanıcısı 42 şüpheli yakalandı 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T09:52+0300

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2022-07-22T09:52+0300

türkiye

ankara

fetö

gözaltı

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.Yakalananlar arasında örgütün ‘mahrem’ ve ‘bölge yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220720/sayistay-feto-uyesi-oldugu-gerekcesiyle-19-denetciyi-meslekten-cikardi-1058937810.html

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ankara, fetö, gözaltı