https://tr.sputniknews.com/20220722/isvec-istihbarat-baskani-pkk-ve-diger-teror-orgutlerinin-gosteri-yapmasini-yasaklamak-istiyoruz-1059012697.html
İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz
İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz
İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:45+0300
2022-07-22T15:45+0300
2022-07-22T15:45+0300
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pkk
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SVD gazetesinin haberine göre, Essen, terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.Essen, 'PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını' sözlerine ekledi.Öte yandan İsveç'te, çarşamba günü PKK'yı destekler nitelikte korsan gösteri yapıldı.İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere PKK'yı simgeleleri direklere asıldı. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, söz konusu semboller direklerden indirildi.
isveç
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isveç, pkk
İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz
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İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.
SVD gazetesinin haberine
göre, Essen, terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Essen, 'PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını' sözlerine ekledi.
Öte yandan İsveç'te, çarşamba günü PKK'yı destekler nitelikte korsan gösteri yapıldı.
İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere PKK'yı simgeleleri direklere asıldı. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, söz konusu semboller direklerden indirildi.