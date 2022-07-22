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İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz
İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz
İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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SVD gazetesinin haberine göre, Essen, terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.Essen, 'PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını' sözlerine ekledi.Öte yandan İsveç'te, çarşamba günü PKK'yı destekler nitelikte korsan gösteri yapıldı.İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere PKK'yı simgeleleri direklere asıldı. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, söz konusu semboller direklerden indirildi.
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isveç, pkk

İsveç İstihbarat Başkanı: PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz

15:45 22.07.2022
© AFP 2022İsveç
İsveç - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022
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İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasını yasaklamak istediklerini açıkladı.
SVD gazetesinin haberine göre, Essen, terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini belirtti.
Essen, 'PKK ve diğer terör örgütlerinin varlıklarıyla destekleyenlerini suça yönlendirdiğine inandıklarını' sözlerine ekledi.
Öte yandan İsveç'te, çarşamba günü PKK'yı destekler nitelikte korsan gösteri yapıldı.
İsveç'in Göteborg kentinde şehir merkezinde bulunan bazı direklere PKK'yı simgeleleri direklere asıldı. Daha sonra yetkililerin müdahalesiyle, söz konusu semboller direklerden indirildi.
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