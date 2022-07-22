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https://tr.sputniknews.com/20220722/italya-da-dogalgaz-tuketiminde-kesintiye-gidilmesine-karsi-olan-ulkelere-katildi-1059019432.html
İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı
İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı
İtalya yönetiminin, Avrupa Komisyonu’nun gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma önerisine, ülke için çok zor olacağı için karşı çıkma kararı aldı.tin 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T17:39+0300
2022-07-22T17:39+0300
ekonomi
italya
doğalgaz
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Il Sole 24 Ore, hükümetteki kaynaklara dayandırdığı haberde, “İtalya Hükümeti, bu plana karşı çıkan diğer ülkelere katılacak” ifadesini kullandı.Kaynaklar, “Yüzde 15’lik kesinti, ekonominin bazı sektörlerini, aşırı ve motivasyonsuz fedakarlıklar yapmaya zorlayacak” dendi.Daha önce Brüksel’in bu planına karşı İspanya, Portekiz ve Yunanistan da karşı çıkmıştı.
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italya, doğalgaz

İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı

17:39 22.07.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya yönetiminin, Avrupa Komisyonu’nun gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma önerisine, ülke için çok zor olacağı için karşı çıkma kararı aldı.tin
Il Sole 24 Ore, hükümetteki kaynaklara dayandırdığı haberde, “İtalya Hükümeti, bu plana karşı çıkan diğer ülkelere katılacak” ifadesini kullandı.
Kaynaklar, “Yüzde 15’lik kesinti, ekonominin bazı sektörlerini, aşırı ve motivasyonsuz fedakarlıklar yapmaya zorlayacak” dendi.
Daha önce Brüksel’in bu planına karşı İspanya, Portekiz ve Yunanistan da karşı çıkmıştı.
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