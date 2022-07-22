https://tr.sputniknews.com/20220722/italya-da-dogalgaz-tuketiminde-kesintiye-gidilmesine-karsi-olan-ulkelere-katildi-1059019432.html
İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı
İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı
İtalya yönetiminin, Avrupa Komisyonu’nun gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma önerisine, ülke için çok zor olacağı için karşı çıkma kararı aldı.tin 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T17:39+0300
2022-07-22T17:39+0300
2022-07-22T17:39+0300
ekonomi
italya
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103011/70/1030117006_0:175:4304:2596_1920x0_80_0_0_961fdf5e0250b1c805051089af8ba17d.jpg
Il Sole 24 Ore, hükümetteki kaynaklara dayandırdığı haberde, “İtalya Hükümeti, bu plana karşı çıkan diğer ülkelere katılacak” ifadesini kullandı.Kaynaklar, “Yüzde 15’lik kesinti, ekonominin bazı sektörlerini, aşırı ve motivasyonsuz fedakarlıklar yapmaya zorlayacak” dendi.Daha önce Brüksel’in bu planına karşı İspanya, Portekiz ve Yunanistan da karşı çıkmıştı.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103011/70/1030117006_304:0:4000:2772_1920x0_80_0_0_1314afcedb1d514c9c301919947b1481.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, doğalgaz
İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı
Abone ol
İtalya yönetiminin, Avrupa Komisyonu’nun gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma önerisine, ülke için çok zor olacağı için karşı çıkma kararı aldı.tin
Il Sole 24 Ore, hükümetteki kaynaklara dayandırdığı haberde, “İtalya Hükümeti, bu plana karşı çıkan diğer ülkelere katılacak” ifadesini kullandı.
Kaynaklar, “Yüzde 15’lik kesinti, ekonominin bazı sektörlerini, aşırı ve motivasyonsuz fedakarlıklar yapmaya zorlayacak” dendi.
Daha önce Brüksel’in bu planına karşı İspanya, Portekiz ve Yunanistan da karşı çıkmıştı.