https://tr.sputniknews.com/20220722/italya-da-dogalgaz-tuketiminde-kesintiye-gidilmesine-karsi-olan-ulkelere-katildi-1059019432.html

İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı

İtalya da doğalgaz tüketiminde kesintiye gidilmesine karşı olan ülkelere katıldı

İtalya yönetiminin, Avrupa Komisyonu’nun gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma önerisine, ülke için çok zor olacağı için karşı çıkma kararı aldı.tin 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T17:39+0300

2022-07-22T17:39+0300

2022-07-22T17:39+0300

ekonomi

italya

doğalgaz

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Il Sole 24 Ore, hükümetteki kaynaklara dayandırdığı haberde, “İtalya Hükümeti, bu plana karşı çıkan diğer ülkelere katılacak” ifadesini kullandı.Kaynaklar, “Yüzde 15’lik kesinti, ekonominin bazı sektörlerini, aşırı ve motivasyonsuz fedakarlıklar yapmaya zorlayacak” dendi.Daha önce Brüksel’in bu planına karşı İspanya, Portekiz ve Yunanistan da karşı çıkmıştı.

italya

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2022

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italya, doğalgaz