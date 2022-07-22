https://tr.sputniknews.com/20220722/izel-celik-ercan-30-yil-sonra-yeniden-bir-araya-geliyor-1059030015.html

İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra yeniden bir araya geliyor

İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra yeniden bir araya geliyor

Türkiye’de 90’lar pop müziğinin ünlü grupları arasında yer alan İzel, Çelik, Ercan 30 yıl sonra yeniden bir araya geliyor. Aralarındaki sorunları çözen üç... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T23:01+0300

2022-07-22T23:01+0300

2022-07-22T23:01+0300

yaşam

izel

çelik

pop

müzik

ercan saatçi

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POP müziğin ünlü gruplarından İzel, Çelik, Ercan yeniden bir araya geliyor. Yayınladıkları şarkıların hit olmasıyla 90’lı yıllarda pop müziğin en tanınan gruplarından biri haline gelen grup daha sonra dağılmıştı.Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, kariyerlerine solo olarak devam eden Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi,bir süre de dargın kalmıştı.Birçok kez farklı yapımcılardan ve markalardan tekrar birleşmeleri yönünde teklif alsalar da bir araya gelmeyen üçlü, yıllar süren ayrılığa son verdi.30 yıl sonra yeniden bir araya gelen ekip, ilk konseri ağustos ayında verecek. Grup İstanbul’da sahneye çıkarak müzikseverlerle yeniden buluşacak.Grup neden dağılmıştı?Çelik Erişçi yıllar önce katıldığı bir programda grubun İzel yüzünden dağıldığını, şarkıcının disiplinsiz olduğunu öne sürmüştü. İzel Çeliköz de 3 ay önce Armağan Çağlayan’ın programında grubun dağılmasıyla ilgili şunları söylemişti:“Birinci albümü yaptık, çok sevildik. Aradan 2 sene geçti. İkinci albümün repertuar toplantısında Çelik ‘Ben ayrılmak istiyorum, bir sürü şarkı yapıyorum ama iki-üç şarkıdan fazla koyamıyorum’ dedi. İyi ki ayrıldı. Tek başına çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu aslında.”

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izel, çelik, pop, müzik, ercan saatçi