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Kadıköy'de metrobüs yangını
Kadıköy'de metrobüs yangını
Kadıköy'deki Acıbadem Metrobüs Durağı'na gelen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı, yolcular kendilerini dışarı attı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T23:38+0300
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türkiye
istanbul
kadıköy
metrobüs
yangın
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Kadıköy Acıbadem durağında metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu.Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüsün Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı.Motor kısmı alev alan ve yoğun duman yayılan araçtaki yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilendi, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu.Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.Yangın nedeniyle aksama yaşanan seferler, aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından normale döndü.Öte yandan Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs arıza yaptı.Arızalanan metrobüsten inen yolcular, yoldan geçen diğer araçlara bindi.
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istanbul, kadıköy, metrobüs, yangın

Kadıköy'de metrobüs yangını

23:38 22.07.2022 (güncellendi: 23:43 22.07.2022)
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇ-AW673542Kadıköy'deki Acıbadem Metrobüs Durağı'na gelen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı, yolcular kendilerini dışarı attı.
Kadıköy'deki Acıbadem Metrobüs Durağı'na gelen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı, yolcular kendilerini dışarı attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AYKUT ZOR - CEM GÜNEY KILIÇ-AW673542
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Kadıköy'deki Acıbadem Metrobüs Durağı'na gelen bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı, yolcular kendilerini dışarı attı.
Kadıköy Acıbadem durağında metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu.
Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcuların bulunduğu metrobüsün Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı.
Motor kısmı alev alan ve yoğun duman yayılan araçtaki yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilendi, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu.
Metrobüs şoförü ve o sırada yolcuların arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle aksama yaşanan seferler, aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs arıza yaptı.
Arızalanan metrobüsten inen yolcular, yoldan geçen diğer araçlara bindi.
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