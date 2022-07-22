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Karamollaoğlu: Türkiye'ye başka ülkelere baktıkları gibi baksalar Anadolu potansiyelini görecekler
Karamollaoğlu: Türkiye'ye başka ülkelere baktıkları gibi baksalar Anadolu potansiyelini görecekler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, tarım arazilerini incelemek için gittiği Venezüella’ya gitmesini... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T23:36+0300
2022-07-22T23:36+0300
politika
temel karamollaoğlu
venezüella
tarım
anadolu
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, Venezüella Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye’deki hayvancılıkla ilgili söylediği sözlere tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:“Tarım Bakanı’nın Venezuela’da yaptığı açıklamalar hayret ve üzüntü vericidir. Bilmelidirler ki; binlerce üniversite mezunu gencimizin pizza ve burger şubelerinde kasiyer ve motokurye olarak çalışmak zorunda kalması da bahsettiği ithalat bağımlılığı da AKP’nin eseridir. Tıpkı bugün çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, ekmeğin 5-6 lira olması, et ve süt ürünlerine birçok vatandaşımızın alım gücünün yetmemesinin, bu iktidarın yanlış politikalarının sonucu olması gibi. Sebep olanlar, sebep oldukları sonuçları adeta itiraf etmektedir.Saadet Partisi olarak biz, tarım ve hayvancılığı bir ‘milli güvenlik meselesi’ olarak kabul ediyoruz. Dışa bağımlı politikalara kesinlikle son verecek, çiftçimizi destekleyecek, vatandaşlarımızın ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız. Görmek isteyen görür! Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu’muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter"
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temel karamollaoğlu, venezüella, tarım, anadolu

Karamollaoğlu: Türkiye'ye başka ülkelere baktıkları gibi baksalar Anadolu potansiyelini görecekler

23:36 22.07.2022
© Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 25. yıldönümü için düzenlenen toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Saadet Partisi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, tarım arazilerini incelemek için gittiği Venezüella’ya gitmesini eleştirdi. Karamollaoğlu, "Bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler, Anadolu’muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecekler" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin, Venezüella Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye’deki hayvancılıkla ilgili söylediği sözlere tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
“Tarım Bakanı’nın Venezuela’da yaptığı açıklamalar hayret ve üzüntü vericidir. Bilmelidirler ki; binlerce üniversite mezunu gencimizin pizza ve burger şubelerinde kasiyer ve motokurye olarak çalışmak zorunda kalması da bahsettiği ithalat bağımlılığı da AKP’nin eseridir. Tıpkı bugün çiftçimizin emeğinin karşılığını alamaması, ekmeğin 5-6 lira olması, et ve süt ürünlerine birçok vatandaşımızın alım gücünün yetmemesinin, bu iktidarın yanlış politikalarının sonucu olması gibi. Sebep olanlar, sebep oldukları sonuçları adeta itiraf etmektedir.
Saadet Partisi olarak biz, tarım ve hayvancılığı bir ‘milli güvenlik meselesi’ olarak kabul ediyoruz. Dışa bağımlı politikalara kesinlikle son verecek, çiftçimizi destekleyecek, vatandaşlarımızın ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşımını kolaylaştıracağız. Görmek isteyen görür! Venezuela veya bir başka ülkeye baktıkları bakış açısı ile ülkemizin bereketli topraklarına bir kez bakabilseler; Anadolu’muzun potansiyelinin hepimize yeteceğini görecek, anlayacaklar. Anadolu, hepimize yeter"
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