https://tr.sputniknews.com/20220722/kilicdaroglundan-bogazici-ve-odtuye-mezuniyet-toreni-destegi-alkislamak-icin-orada-olacagiz-1058997893.html
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ'ye mezuniyet töreni desteği: Alkışlamak için orada olacağız
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ'ye mezuniyet töreni desteği: Alkışlamak için orada olacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi ve ODTÜ'de mezuniyet töreni iptallerine tepki göstererek öğrencilerin tören düzenlemesi halinde... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T06:50+0300
2022-07-22T06:50+0300
2022-07-22T06:50+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
odtü
boğaziçi üniversitesi
mezuniyet
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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220712/cankaya-belediye-baskani-tasdelenden-odtu-yonetimine-devrim-stadi-verilsin-organizasyonu-yapalim-1058637125.html
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kemal kılıçdaroğlu, odtü, boğaziçi üniversitesi, mezuniyet
Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ'ye mezuniyet töreni desteği: Alkışlamak için orada olacağız
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi ve ODTÜ'de mezuniyet töreni iptallerine tepki göstererek öğrencilerin tören düzenlemesi halinde milletvekilleriyle birlikte alkışlamak için orada olacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!" ifadesini kullandı.