https://tr.sputniknews.com/20220722/kilicdaroglundan-bogazici-ve-odtuye-mezuniyet-toreni-destegi-alkislamak-icin-orada-olacagiz-1058997893.html

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ'ye mezuniyet töreni desteği: Alkışlamak için orada olacağız

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ'ye mezuniyet töreni desteği: Alkışlamak için orada olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi ve ODTÜ'de mezuniyet töreni iptallerine tepki göstererek öğrencilerin tören düzenlemesi halinde... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T06:50+0300

2022-07-22T06:50+0300

2022-07-22T06:50+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

odtü

boğaziçi üniversitesi

mezuniyet

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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!" ifadesini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, odtü, boğaziçi üniversitesi, mezuniyet